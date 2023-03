Wetter in Hagen: Februar – ein viel zu warmer Wintermonat

Hagen. Wetter-Experte Bastian Rissling zieht Bilanz zum Februar-Wetter in Hagen – es wurden Spitzentemperaturen von 17,5 Grad gemessen.

Die Reihe der viel zu warmen Wintermonate reißt nicht: So lag der Februar mit 4,7 Grad an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm um 2,4 Grad über dem langjährigen Mittel (Referenzperiode von 1961-1990). Gegenüber der aktuellen Vergleichsperiode von 1991-2020 war es 1,9 Grad zu warm. Das Flächenmittel im Stadtgebiet, ermittelt durch die 22 Wetterstationen im Verbund vom Wetternetz-Hagen, lag mit 4,9 Grad sogar zwei Zehntel über dem NRW-Durchschnitt. Am kühlsten war es am Bölling mit 3,4 Grad und am wärmsten im Innenstadtbereich mit 6,0 Grad. Wärmster Ort in NRW innerhalb des Messnetzes des Deutschen Wetterdienst (DWD) war Köln-Stammheim mit 6,2 Grad.

Keine Eistage mit ganztägigem Frost

Der Monat verlief über weite Strecken sehr mild. Besonders um die Monatsmitte herum war es oft freundlich mit viel Sonne und vorfrühlingshaften Temperaturen von um die 15 Grad. Am wärmsten wurde es dabei am 14. des Monats mit bis zu 17,5 Grad. Zum Monatsende hin wurde es deutlich kühler mit teils mäßigem Nachtfrost, insbesondere in den Tallagen. Das Monatsminimum im Stadtgebiet wurde am 28. in Rummenohl mit -6,8 Grad gemessen. Bis zum Monatsende wurden hier 12 Frost- und 16 Bodenfrosttage registriert. Eistage mit ganztägigem Frost wurden nicht erreicht. Der niedrigste Tageshöchstwerte wurde am 26. am Bölling mit +0,3 Grad ermittelt.

97 Stunden Sonnenschein

Bastian Rissling, Wetterexperte und WP-Autor Foto: Bastian Rissling

Mit einer Niederschlagsmenge von 65 Liter pro Quadratmeter, gemessen an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm, wurde der langjährige Mittelwert um fünf Prozent knapp verfehlt. An 13 Tagen wurde messbarer Niederschlag registriert. Am wenigsten Niederschlag fiel in Oege mit 56 Liter, am meisten in Rummenohl mit 86 Liter pro Quadratmeter.

Hier wurde auch die höchste Tagesmenge, gemessen am 1. des Monats, mit 28,6 Liter pro Quadratmeter erfasst. Beim DWD lag die Spannweite des Niederschlags innerhalb Nordrhein-Westfalens zwischen rund 12 Liter im äußersten Westen des Landes und 120 Liter im Sauerland.

Die Sonnenscheindauer lag mit 97 Stunden rund 30 Prozent über dem langjährigen Mittelwert. An zehn Tagen gab es überhaupt keinen Sonnenschein. Das NRW-Mittel lag bei 93 Stunden mit einem Maximum von 116 Stunden im südlichen Rheinland. Schlusslicht war Lüdge in Ostwestfalen mit 78 Sonnenstunden.

82 km/h-Spitzenböen

Im Februar war es zeitweise windig. An 22 Tagen wehte der Wind stark (> Windstärke 6) und an fünf Tagen stürmisch (> Windstärke 8). Die Spitzenböen erreichten 59 Kilometer pro Stunde in den Tallagen und 82 Kilometer pro Stunde auf den Höhen. Auf dem Kahlen Asten traten mit 91 Kilometer pro Stunde die stärksten Böen in NRW innerhalb des Messnetzes des DWD auf.

Aktuelle Wetterdaten und Wetterkameras aus der Stadt gibt es unter www.wetternetz-hagen.de und www.sternwarte-hagen.de (Quelle NRW-Vergleich: Deutscher Wetterdienst)

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen