Wetter in Hagen: Gewitter mit Orkanböen und Hagel möglich

Wie stark wird es heute in Hagen regnen? Das bleibt abzuwarten (unser Bild zeigt eine Regenpfütze in der Schürmannstraße).

Hagen. Hagel, Orkanböen, Regengüsse – die Wetterprognosen sagen für Hagen heute und Morgen nichts Gutes voraus.

Die Menschen in Hagen müssen am Donnerstag und Freitag mit schweren Gewittern rechnen, die Hagel, Böen in Orkanstärke und viel Regen mitbringen können. Exakte Voraussagen lassen die Wettermodelle derzeit aber noch nicht zu, erklärt, Bastian Rissling, Wetterexperte unserer Zeitung und Betreiber des Hagener Wetternetzes mit zahlreichen Wetterstationen in der Stadt: „Es kann auch sein, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen.“

Die Unwetterfront wird die Stadt von Westen aus erreichen. Möglich sei, dass sich eine regelrechte Gewitterlinie bilde und Nordrhein-Westfalen überrolle, so Rissling. Ebenso möglich ist es aber auch, dass sich nur einzelne Gewitter bilden, von denen jetzt noch niemand sagen kann, in welchen Städten sie sich entladen.

Böen können Orkanstärke erreichen

Der Deutsche Wetterdienst warnt ab Nachmittag ab Nachmittag mit heftigem Starkregen und Sturmböen, lokalen Orkanböen und größerem Hagel. In kurzer Zeit könnten zwischen 25 und 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen. Die zu erwartenden Sturmböen können Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h erreichen. Örtlich sei auch größerer Hagel mit zwei Zentimeter großen Hagelkörnern wahrscheinlich.

Noch düsterer sind die Vorhersagen für Freitag. Dann ist ebenfalls mit schweren Gewittern zu rechnen. Nach Auskunft von Rissling ist das Schadenspotenzial größer als im Winter, da die jetzt belaubten Bäume dem Unwetter mehr Angriffsfläche bieten. Während des Unwetters sei es nicht ratsam, sich im Freien aufzuhalten oder gar in der Nähe von Bäumen zu bewegen.

Von der letzten Niederschlagsfront am vergangenen Montag bliebt Hagen weitgehend verschont. Dagegen lief in Nachbarstädten wie Altena oder Schwelm so mancher Keller voll. Nun bleibt abzuwarten, ob die prognostizierten Unwetter am Donnerstagnachmittag sowie am Freitag ebenfalls einen Bogen um Hagen herum machen oder nicht. . .

