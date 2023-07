Wetter-Warnung für Hagen: Sturmböen über 90 km/h möglich

Auch in Hagen muss am Mittwoch mit starken Sturmböen gerechnet werden

Hagen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Sturmböen in Hagen mit bis zu 95 km/h. Wenn möglich, sollte man den Wald heute meiden:

Bis zum Nachmittag müssen Hagenerinnen und Hagener mit schweren Sturmböen im Stadtgebiet rechnen. Der Deutsche Wetterdienst warnt: „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h und 85 km/h aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 95 km/h gerechnet werden.“

Böe mit 83,5 km/h an der Sternwarte gemessen

Wetter-Experte Bastian Rissling aus Hagen betont: „Hagen wird von dem Windfeld erfasst. Zur aktuellen Stunde (Stand 11 Uhr) wurden bereits Böen mit 83 km/h an der Sternwarte gemessen. Im Tagesverlauf, bis Mittags, wird die Windstärke voraussichtlich noch einmal zunehmen.“ Nur in den exponierten Lagen – zum Beispiel an der Fachhochschule, der Sternwarte oder dem Flugplatz, sei mit Böen über 90 km/h zu rechnen. „Den Höhepunkt werden die Böen bis 13/14 Uhr erreichen, danach flacht die Windstärke ab“, so Rissling weiter.

In den Abendstunden flacht der Wind ab

In den Abendstunden dann rechnet der Wetterexperte höchstens noch mit leichtem Wind. Rissling empfiehlt dennoch, den Wald heute bis zum Abend zu meiden: „Durch die Trockenheit oder vorangegangene Winterstürme ist es natürlich möglich, dass Äste herabstürzen oder gar Bäume umkippen.“

