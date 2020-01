Altenhagen. Ein Mann fällt mit einem Polizisten durch eine Glasscheibe. Der Vorfall geschieht in einem Imbiss in Altenhagen.

Widerstand: Mann fällt in Hagen mit Polizist durch Scheibe

Ein 34-Jähriger ist am vergangenen Sonntag mit einem Polizisten durch die Glasscheibe eines Imbisses gefallen, während er heftigen Widerstand leistete. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr in einem Imbiss an der Altenhagener Straße.

Als die Polizei einen Sachverhalt zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufnahm, kam der Tatverdächtige der Aufforderung sich auszuweisen, nicht nach. Da der alkoholisierte Mann den Polizisten bedrohlich nahe kam, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Der Mann sperrte sich und versuchte zu verhindern, dass ihn die Polizisten in den Streifenwagen bringen. Sein Widerstand fiel so heftig aus, dass er gemeinsam mit einem Polizeibeamten durch die Glasscheibe des Imbisses fiel. Der Polizist und der Verdächtige verletzten sich dabei leicht. Ins Polizeigewahrsam kam der Mann nach richterlicher Anordnung bis zum nächsten Morgen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.