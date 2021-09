Wie Corona den Kindergärten in Hagen zu schaffen macht

Hagen. Seit 1 August mussten in Hagen wegen Corona schon fünf Kindergärten vorübergehend geschlossen werden. Auch Teilschließungen wurden angeordnet.

Die 107 Kindergärten in Hagen sind längst wieder im Regelbetrieb, sie haben mit voller Betreuungsstundenzahl geöffnet. Doch immer wieder bringt Corona die Abläufe durcheinander. So mussten seit 1. August laut Mitteilung der Stadt fünf Einrichtungen vorübergehend komplett geschlossen werden, nachdem Infektionen bei Kindern oder Erzieherinnen festgestellt worden waren.

In zehn weiteren Einrichtungen kam es zu Teilschließungen, es mussten also eine oder mehrere Gruppen geschlossen werden. Ebenfalls seit 1. August gab es in Hagen rund 250 Quarantänefälle, die in Zusammenhang mit Kindertages- und Kinderpflegeeinrichtungen stehen.

Lolli-Schnelltests statt Stäbchen

Die Kleinen werden mittlerweile mit den einfacher anwendbaren Lolli-Schnelltests statt mit Stäbchen auf Corona getestet. Landesfamilienminister Joachim Stamp appellierte an die Eltern: „Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten und testen Sie Ihre Kinder konsequent zweimal wöchentlich.“ Allerdings werden die Kinder nicht vor Ort in den Kitas getestet, sondern zweimal pro Woche daheim von den Eltern. Die Tests werden kostenlos zur Verfügung gestellt, so die Stadt.

Dabei lutschen die Schüler 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer. Es muss also kein Stäbchen in die Nase oder tiefer in den Rachen geführt werden. Die Lolli-Methode gilt als zuverlässig, sie wurde im Institut für Virologie der Uniklinik Köln entwickelt und validiert.

Neue Lage seit 11. September

Die Tupfer aller Kinder einer Gruppe werden in einem Sammelgefäß zusammengeführt und als anonyme Sammelprobe (sog. „Pool“) in einem Labor nach der PCR-Methode ausgewertet. Zudem kann eine mögliche Infektion bei einem Kind durch einen PCR-Test deutlich früher festgestellt werden als durch einen Schnelltest, so dass auch die Gefahr einer Ansteckung rechtzeitiger erkannt wird.

Ist in dem Pool ein positiver Test vorhanden, muss durch weitere Testungen ermittelt werden, welches Kind betroffen ist. Die seit 11. September gültige Corona-Betreuungsverordnung sieht vor, dass dann nur noch die infizierten Kinder bzw. Erzieherinnen in Quarantäne geschickt werden. Alle anderen Kinder, selbst wenn sie mit dem infizierten Kind engen Kontakt hatten, dürfen den Kindergarten weiterhin besuchen. Allerdings müssen sie durch weitere Tests nachweisen, dass sie negativ sind.

Gesundheitsamt kann schärfere Maßnahmen anordnen

Zudem ist das Hagener Gesundheitsamt berechtigt, auch für weitere Kinder und Erzieherinnen eine Quarantäne anordnen, wenn zum Beispiel in einem Kindergarten viele Kinder gleichzeitig infiziert sind.

Schließung des Impfzentrums steht bevor In Hagen steht die Schließung des Impfzentrums kurz bevor: Nur noch bis zum 29. September öffnen sich die Türen der Stadthalle für den Piks gegen das Coronavirus. Damit wird die Rolle der Hausärzte in der Hagener Impfkampagne künftig noch bedeutender. Mit einem Inzidenzwert von 123,5 belegt Hagen am Sonntag unter allen Kommunen in Nordrhein-Westfalen den zweiten Platz. Nur im Landkreis Lippe ist die Inzidenz mit 145,8 noch höher. Im Landkreis Kleve liegt die Inzidenz am Sonntag lediglich bei 15,9.

Das Personal der Kindergärten testet sich zum eigenem Schutz zweimal in der Woche. Erzieherinnen, die weder getestet, geimpft noch genesen sind, gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung zumindest in den 27 städtischen Kindergärten nicht. Zum eigenen und zum Schutz der Kinder trägt das Personal der städtischen Kitas während der Arbeit einen Mund- und Nasenschutz.

In der Regel, so das Hagener Gesundheitsamt, verlaufe eine Corona-Infektion bei Kindern symptomlos beziehungsweise nur leicht symptomatisch. Derzeit werden in Hagen keine Kinder oder Jugendlichen aufgrund einer Coronainfektion stationär in einem Krankenhaus behandelt.

