Wie die Polizei Hagen mit jugendlichen Straftätern umgeht

Kinder im Grundschulalter, die einen Transporter knacken, ein Jugendlicher, der in einen Fahrradladen einbrechen will. Immer wieder tauchen Täter, die nicht einmal strafmündig sind, in den Berichten der Polizei auf. Im Polizeipräsidium auf der Hoheleye sind Klaus Bittner und seine Kollegen vom Jugendkommissariat darauf spezialisiert.







Ein Jugendlicher, der immer wieder in Erscheinung tritt – wie sehr beschäftigt Sie und Ihre Kollegen ein solcher Fall?

Klaus Bittner: Man fragt sich schon, was man tun kann, damit ein Kind oder Jugendlicher aufhört, Straftaten zu begehen. Viele von uns haben ja selbst Kinder – da bewegt einen so etwas schon. Aber – und das macht einen traurig – es gibt letztlich den ein oder anderen, den wir mit all unseren Maßnahmen nicht erreichen.





Welche Maßnahmen gibt es denn?

Wir veranstalten hier im Präsidium immer wieder sogenannte Diversionstage, die sich an Jugendliche richten, die zum ersten Mal oder maximal mit zwei einfachen Straftaten in Erscheinung getreten sind. Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe kommen da zusammen. Die Jugendlichen absolvieren mehrere Stationen, in denen es aus unterschiedlicher Perspektive um ihr Verhalten geht. Wichtig ist, dass zwischen der Straftat und dem Kontakt nicht viel Zeit vergeht. Es darf sich nicht der Eindruck verfestigen: Ganz egal, was ich mache, mir passiert sowieso nichts.





Und das wirkt?

Ich halte das für eine sehr gute Maßnahme. So ein Behördenapparat ist ja manchmal zäh. Mit den Diversionstagen haben wir eine schnelle Reaktion auf das Handeln geschaffen . Das hat auch einen pädagogischen Effekt. Daneben gibt es beispielsweise noch das Projekt „Kurve kriegen“, in dem unser Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz eng mit den im Präsidium ansässigen Sozialpädagogen arbeitet. Es richtet sich an strafunmündige Kinder, strafmündige Jugendliche und deren Eltern.





Steigen denn die Zahlen von Straftaten, an denen Kinder und Jugendliche beteiligt sind?

Genaue Zahlen für das Jahr 2020 können wir noch nicht herausgeben. Wir gehen aktuell aber davon aus, dass das Gegenteil aufgrund der Corona-Pandemie der Fall ist. Über die Jahre hinweg haben wir relativ konstante Zahlen. Es gibt immer mal wieder Ausschläge in die eine oder andere Richtung. Die Anzahl von Tatverdächtigen unter 21 Jahren lag im Jahr 2019 bei 1507 Personen. Im Jahr 2018 waren es 1566 Personen unter 21 Jahren.





Gibt es eine regelrecht organisierte Kriminalität unter Jugendlichen?

Nein. Ganz bestimmt nicht. Wir können hier auch nicht von Gangs oder Banden sprechen. Gleichwohl gibt es Täter oder Grüppchen, die wir über Jahre begleiten. So gab es beispielsweise vor einigen Jahren eine Serie von Raubüberfällen durch Jugendliche, die sich darauf spezialisiert hatten, Discobesucher auf ihrem Weg vom Elbersgelände zum Hauptbahnhof abzufangen.





I

n welchen Deliktbereichen sind Kinder und Jugendliche unterwegs?

Das ist ganz unterschiedlich. Das reicht vom Ladendiebstahl über den gerade beschrieben Raub bis hin zu Körperverletzungen, Sachbeschädigungen oder sogar Sexualdelikten. Bei schwereren Sexualdelikten sind allerdings spezialisierte Kollegen aus einem anderen Kommissariat zuständig.





Wie gehen Sie denn bei jugendlichen Straftätern vor?

In der Regel werden sie über die Erziehungsberechtigten vorgeladen. Sie werden von speziell geschulten Kollegen vernommen, die manchmal eine fast schon väterliche Rolle einnehmen. Dabei steht ein erzieherischer Ansatz im Vordergrund. Getragen von der Hoffnung, dass der Jugendliche nicht erneut straffällig wird.







Was treibt Kinder oder Jugendliche an?

So pauschal kann man das kaum sagen. Es gibt beispielsweise Ladendiebe, die genug Geld in der Tasche haben, um sich das, was sie in ihrer Tasche verschwinden lassen, auch kaufen zu können. Wenn man Jugendliche oder Kinder nach ihren Motiven befragt, erlebt man häufig, dass sie mit den Schultern zucken und keine eindeutige Antwort geben können.





Wie ist es denn um den Respekt gegenüber der Polizei bestellt?

Das ist völlig unterschiedlich. Es gibt Reaktionen großer Betroffenheit. Die Kinder und Jugendlichen räumen sofort die Tat ein. Es gibt aber ebenso den Extremfall, dass auch Jugendliche gegenüber den Beamten jeglichen Respekt verloren haben.