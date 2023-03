Wie einst Marco Reus: Mann (33) ohne Führerschein am Steuer

Hagen. In Hagen ist ein Raser (33) von der Polizei erwischt worden, der nie ein Führerschein hatte. Ähnliches war BVB-Star Marco Reus 2014 passiert.

Der Fall erinnert an den Fußball-Profi Marco Reus. Der Kapitän von Borussia Dortmund war 2014 verurteilt worden, weil er mehrfach Auto gefahren war, ohne jemals eine Fahrprüfung abgelegt zu haben. In Hagen hat die Polizei jetzt einen 33-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Und es stellte sich schnell heraus: Einen Führerschein hat der Mann nie besessen.

Das kuriose an diesem Fall: In die Fänge der Polizei ist der Mann nur geraten, weil er durch Hagen gerast war und dabei erwischt wurde. Per Lasermessgerät hatten ihn die Beamten am Mittwoch auf der Volmetalstraße erwischt. Dort fuhr er gegen 17 Uhr ein BMW mit fast 80 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Anzeige gegen den Raser

Weil er keinen Führerschein vorzeigen konnte, dachte er sich Phantasie-Personalien aus, um die Polizisten zu täuschen. Doch diese setzten ihre Recherche fort. Wenig später gab der 33-Jährige zu, dass er nie einen Führerschein besessen habe und händigte seinen Personalausweis aus.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen