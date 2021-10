Kosta Kogkalidis in seinem aufwendig gestalteten Biergarten der Ausflugsgaststätte „Goldstück“ auf Hagen-Haßley.

Gastronomie Wie es mit dem „Goldstück“ in Hagen-Haßley weitergeht

Hagen. Die Gerüchteküche um das Ausflugsrestaurant in Hagen-Haßley brodelt. Wie es im Goldstück weitergeht.

Die Gerüchteküche brodelt mal wieder. „Und schon wieder ein Restaurant, das die Coronazeit nicht überlebt hat“, hört man hier und da. Gemeint ist das Restaurant Goldstück (früher Haus Haßley) an der Raiffeisenstraße 1 in Hagen.

Michael Tsakiris (rechts) und Kosta Kogkalidis haben vor gut zwei Jahren das Restaurant „Goldstück“ in Hagen-Haßley eröffnet. Foto: Michael Kleinrensing

Doch es kann Entwarnung gegeben werden: „Eineinhalb Wochen hatten wir geschlossen, da wir einen Wasserschaden­ hatten“, teilt Kosta Kogkalidis, der das Restaurant gemeinsam mit Kompagnon Michael Tsakiris betreibt, mit. „Der Fußboden ist hochgekommen und wir mussten ihn erneuern“, ergänzt der gebürtige Grieche, „aber heute eröffnen wir wieder“.

Am heutigen Freitag, 1. Oktober, ab 17 Uhr können die Gäste also wieder die mediterranen Speisen genießen oder auch einfach ein Bier an der Theke bestellen. „Wir sehen uns als Ausflugsgaststätte im Grünen und Restaurant gleichermaßen“, unterstreicht Kosta Kogkalidis. https://www.wp.de/staedte/hagen/royal-donuts-in-der-city-id233451889.html

Sechs Monate renoviert

Zur Erinnerung: Früher war in dem Gebäude an der Raiffeisenstraße 1 das Restaurant Haus Haßley beheimatet, dann wurde es privat genutzt. Nach sechsmonatiger Renovierung eröffnete dann schließlich vor gut zwei Jahren – am 1. August 2019 – das Ausflugsrestaurant Goldstück auf Haßley. Stolz der beiden Pächter ist der aufwendig gestaltete, gemütliche Biergarten mit 100 Sitzplätzen.

