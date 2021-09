Bildung Wie Förderschüler in Hagen nach Corona den Wald entdecken

Wehringhausen. Unterricht im Hagener Wald: Kinder einer Förderschule erfahren, warum eine Eichel keine Kokosnuss und eine Blindschleiche keine Schlange ist.

Die Woche im Wald werden die Kinder der Förderschule Friedrich von Bodelschwingh sicherlich so bald nicht vergessen. Statt Rechnen und Schreiben standen Tier- und Pflanzenkunde, Teambildung und Olympische Spiele auf dem Stundenplan der Siebt- und Achtklässler – und das alles unter freiem Himmel. „Das Spielen im Wald kommt ja normalerweise zu kurz“, so Schulsozialarbeiterin Lisa Platner: „In unserer Projektwoche ging es gerade darum – den Wald als Lebens- und Spielraum kennenzulernen.“

Die Projekttage begannen für die Schüler mit einem 40-minütigen Marsch hinauf in den Stadtwald am Goldberg. Eine Herausforderung, die nicht jeder annehmen mochte, so dass die Teilnehmerzahl bisweilen erheblich unter der eigentlichen Klassenstärke blieb. Dafür erlebten diejenigen Kinder, die den Aufenthalt unter Buchen und Fichten nicht scheuten, den Wald als abwechslungsreiches Klassenzimmer. „Aus dem sie täglich glücklich nach Hause zurückgekehrt sind“, sagt Lisa Platner.

Spannende Entdeckungen und Naturerlebnisse

Aber ein zweiter Aspekt war mindestens ebenso wichtig wie das Naturerlebnis: der Teamgedanke, das Zusammenfinden der Jungen und Mädchen einer Klasse nach den vielen Monaten Distanzunterricht bzw. Schulabwesenheit. „Die Kinder haben einfach das Bedürfnis rauszukommen“, so Eusebio Davila, freischaffender Diplom-Sozial- und Erlebnispädagoge, der die Projekttage im Auftrag der Schule leitete: „Und hier können sie etwas erleben, hier können sie etwas lernen.“

Gemeinsam mit der Waldpädagogin und Ingenieurin Silke Krüger, Gründerin des Vereins Biwag, will Davila das Gelände rund um die Gaststätte „Gold Mountain Ranch“ als Veranstaltungsstätte für Spiele, Bastelangebote, spannende Entdeckungen und Naturerlebnisse etablieren: „Weil die jungen Leute dies alles nach den entbehrungsreichen Corona-Tagen einfach brauchen.“

Sprachliche Weiterentwicklung

Die Schüler der Bodelschwingh-Schule beobachteten z. B. eine Blindschleiche und erfuhren bei dieser Gelegenheit, dass es sich bei dieser Art trotz des langen, beinlosen Körpers nicht um eine Schlange, sondern eine Echse handelt.

Wahrscheinlich hörten einige der Kinder bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal im Leben den Namen dieses Tiers. So berichtete Lisa Platner, eine Schülerin habe eine Eichel als Kokosnuss bezeichnet – wahrscheinlich wohlwissend, dass es sich keinesfalls um eine solch exotische Frucht handelte, aber eben in Ermangelung des richtigen Namens. Insofern besaß das Waldprojekt auch eine nicht unbedeutende, sprachliche Komponente.

Mischling Arena ist immer dabei

Immer dabei war Promenadenmischling Arena, der Vierbeiner von Eusebio Davila. Man weiß inzwischen, dass allein die Anwesenheit eines Hundes in einer Gruppe das Selbstwertgefühl, aber auch das Sozialverhalten von Kindern stärkt. „Hunde spiegeln die Atmosphäre einer Gruppe wider“, erläuterte Sozialarbeiterin Platner.

Manchmal wuselte Arena zwischen den Jungen und Mächen herum, manchmal, wenn es ihm zu bunt wurde, zog er sich zurück. „Dann konnten wir die Schüler darauf hinweisen, nicht zu laut zu sein, weil es dem Hund sonst nicht gut ginge.“

Und so lernten die Schüler während ihrer Woche im Wald nicht nur viel über Pflanzen und Tiere, sondern auch über sich selbst.

