Wie Santiano: Der Shanty-Chor Hagen und das Seemannslied

Hagen. Wie Seemänner auf einem Schiff in Seenot: Der Shanty-Chor Hagen stemmt sich gegen den Untergang.

Seemannslieder, Chormusik – damit zieht man doch heutzutage niemanden mehr hinter dem Ofen hervor. Denkste! Der Erfolg der Band „Santiano“ beweist das Gegenteil, und auch in Hagen gibt es Männer (und eine Frau), die Matrosenlieder lieben, spielen und singen: im Shanty-Chor der Marine-Kameradschaft von 1892 (so die offizielle Bezeichnung). „Unsere großen Zeiten sind leider Gottes vorbei“, sagt Chorsprecher Pete Lang: „Aber in unserer Blütezeit war der Chor 50 Mann stark.“

Diese Blütezeit liegt jetzt etwa 20 Jahre zurück. 2004 sorgte der Hagener Shanty-Chor bei einem Konzert noch für eine ausverkaufte Stadthalle. Im großen Saal der Industrie- und Handelskammer war Jonny Hill Stargast des Chores.

Und im ZDF-Fernsehgarten vereinten sich die Hagener Sänger zusammen mit vielen anderen Chören zum größten Shanty-Chor der Welt, was ihnen einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde sicherte. „Wir haben fünf CDs herausgebracht“, berichtet Lang: „Darunter eine mit Weihnachtsliedern, die von der See handeln.“

In der Tradition der Seefahrtslieder

Doch mit der Zeit sanken die Mitgliederzahlen, der Chor überalterte und teilt damit das Schicksal vieler Gesangsvereine, deren Existenz in der modernen Zeit am seidenen Faden hängt.

Aufzugeben kommt für den Shanty-Chor aber nicht in Frage, schließlich stehen die derzeit noch 16 Sänger in der Tradition der Seefahrt, einer Tätigkeit, die mit einem harten, entbehrungsreichen Leben verbunden war und den ganzen Mann erforderte: „Es heißt, dass ein Shanty-Mann zehn Matrosen ersetzen konnte“, berichtet Lang.

Das hänge mit der Überlieferung zusammen, dass ein guter Sänger mit seiner Stimme eine ganze Mannschaft bei der Arbeit anfeuern konnte, auch wenn der Gesang melodisch unstimmig war: „So dass im Takt die Segel gesetzt oder der Anker gelichtet werden konnte.“

Wie dem auch sei, der Shanty-Chor Hagen sucht Nachwuchs und würde sich über neue Mitglieder freuen – nicht nur über Männer mit Spaß am Singen, sondern auch über Akkordeonspieler oder Gitarristen für die Bordkapelle. Ein ausgebildetes, geöltes Stimmorgan ist dabei keineswegs Voraussetzung, betont Lang, der vor 26 Jahren selbst auf Umwegen zum Shanty-Chor stieß: „Bei uns benötigt niemand eine Singstimme. Freude an der Sache, mehr muss man nicht mitbringen.“

Im Dienst der Kriegs- oder Handelsmarine

Der Shanty-Chor wurde 1984 gegründet, führt sich aber zurück auf die 1892 gegründete Marine-Kameradschaft Hagen, eine der ältesten in Deutschland. Ihr gehörten Männer aus Hagen an, die im Dienst der Kriegs- oder der Handelsmarine zur See fuhren.

Doch die Zeiten, in denen ausschließlich aktive und ehemalige Marineangehörige Mitglieder werden durften, sind längst vorbei: „Die meisten von uns sind Landratten“, sagt Lang, der als Industriemeister Zeit seines Berufslebens in Hagen und Umgebung tätig war.

Die Lieder der Shanty-Sänger handeln von Abschiednehmen und Wiederkehr, von Stürmen und Kameradschaft, von Liebschaften in den Häfen der Welt und vom Heimweh. Aber auch Songs von Freddy Quinn oder Hans Albers gehören zum Repertoire des Hagener Chores, der mit Hans Hermann Vos, Peter Lang und Dieter Genrich drei Solisten in seinen Reihen hat.

Ihren praktischen Nutzen für die Seefahrt haben Shantys längst verloren, sie werden nur noch zur Unterhaltung gesungen – so wie in Hagen, wo der Shanty-Chor die Tradition des Seemannsliedes auch in Zeiten von Elektro-Pop und Hip-Hop behaupten will.

Der Shanty-Chor Hagen sucht Männer mit Freude am Singen. Der Probenraum befindet sich in der Herdecker Straße 66, wo sich der Chor dienstags von 18.30 bis 20.15 Uhr trifft. Für die Bordkapelle werden Musiker als auch Musikerinnen gesucht – allen voran jemand, der Akkordeon spielt.

