Nächstenliebe Wieder große Resonanz: Weihnachtsfeier für Einsame in Hagen

50 Ehrenamtliche gaben an Heiligabend Essen und Geschenke in der Karl-Adam-Halle aus. 220 einsame Menschen nutzten die CVJM-Feier.

Sie ist nicht wegzudenken aus dem Hagener Kalender und ein besonderer Aspekt der Nächstenliebe: die CVJM-Weihnachtsfeier für Alleinstehende und Bedürftige, die jedes Jahr in der Karl-Adam-Halle gefeiert wird und in diesem Jahr rund 220 Gäste anlockte. Insgesamt kümmerten sich 50 Ehrenamtliche um die Bedürftigen. Bei der Essensausgabe, dem Verteilen von Geschenken und beim gemeinsamen Singen. es war die 77. Weihnachtsfeier dieser Art des CVJM in Hagen. Zuletzt konnte sie zweimal wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Auch gemeinsamer Gesang gehört am Abend der CVJM-Weihnachtsfeier mit zum Programm. Foto: Michael Kleinrensing / WP

