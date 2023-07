Am Hauptbahnhof in Hagen ist am Dienstag (19. Juli) ein herrenloses Gepäckstück gefunden worden.

Polizeieinsatz Wieder herrenloses Gepäck: Bahnhof Hagen am Morgen gesperrt

Hagen. Schon wieder ist ein herrenloses Gepäckstück am Hauptbahnhof in Hagen gefunden worden. Der Bahnhof war daher am Morgen gesperrt.

Der Hauptbahnhof in Hagen war am frühen Dienstagmorgen (19. Juli) in Folge eines Polizeieinsatzes gesperrt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, kam es zu hohen Verspätungen und Zugausfällen.

Nach Informationen der Bundespolizei war zuvor erneut ein herrenloses Gepäckstück in der Haupthalle gefunden worden. Infolgedessen habe der Bahnhof geräumt werden müssen. Alle Reisenden mussten die Züge verlassen, kein Zug durfte den Bahnhof mehr anfahren – „damit keine Bahnreisenden in die Haupthalle laufen“, begründet eine Sprecherin der Bundespolizei.

Spezialkräfte rücken mit mobilem Röntgengerät an

Mit einem mobilen Röntgengerät nahmen Spezialkräfte den Koffer anschließend genauer unter die Lupe. Dabei stellte sich heraus: der Inhalt des Gepäckstücks war ungefährlich. Gegen 8.25 Uhr war der Polizeieinsatz beendet. Seitdem fahren die Züge den Bahnhof wieder an. Es kann aber weiter zu Verspätungen und Teilausfällen kommen.

Bereits am Dienstagabend (18. Juli) mussten die Gleise am Hagener Hauptbahnhof wegen eines verdächtigen Gepäckstücks gesperrt werden. Ob die beiden Vorfälle zusammenhängen, wird laut Bundespolizei derzeit ermittelt. „Es könnte sein“, so die Sprecherin, „dass die beiden Koffer ähnlich aussahen.“

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen