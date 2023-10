Wieder im Trend: Diese Wochenmärkte locken in Hagen

Hagen. Unter anderem durch die Coronazeit haben Wochenmärkte wieder neu an Beliebtheit gewonnen. Eine Übersicht, welche Märkte es in Hagen noch gibt:

Feinkoststände, regionale Produkte, frische Blumen, Fisch, Backwaren oder auch Kleidung – Wochenmärkte sind wieder im Trend. In Hagen ist kürzlich sogar ein neuer hinzugekommen – zum ersten Mal wurde ein Samstagsmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz organisiert, um dem Berliner Platz neues Leben einzuhauchen. Mit Erfolg: Der Wochenmarkt war nahezu ausgebucht und der ganze Platz prall gefüllt mit Ständen und Besuchern. Der Wochenmarkt am Bahnhof soll nun zum festen Termin im Kalender werden – und zwar ab jetzt immer samstags von 7 bis 13 Uhr. „Der Markt läuft super, zuletzt mit Steigerungen von Woche zu Woche. Letzten Samstag war der Platz quasi ausgebucht. So soll und kann es gerne weiter gehen. Der Markt auf der Springe läuft parallel weiterhin im gewohnten Ausmaß“, sagt Stadt-Sprecherin Clara Treude.

Aber es gibt viele weitere Angebote im Stadtgebiet: „Die Anzahl der Stände ist dabei sehr unterschiedlich. Das ist abhängig von der Saison und natürlich vom jeweiligen Markt. So sind es in Helfe nur noch zwei bis drei Stände, in Altenhagen dagegen ist der Platz voll“, so Treude. Die Redaktion hat eine Übersicht zu allen Wochenmärkten in Hagen zusammengestellt:

Dienstag

Jeweils von 7 bis 13 Uhr können Besucher immer dienstags den Wochenmarkt in Helfe (Helfer Straße/Ecke Pappelstraße) oder auf dem Friedrich-Ebert-Platz in der Innenstadt besuchen.

Mittwoch

Gleich zwei Märkte finden Mitte der Woche statt – und zwar in Boele (Schwerter Straße / Dortmunder Straße) und Altenhagen (Friedensstraße) jeweils von 7 bis 13 Uhr.

Donnerstag

In Haspe (Voerder Straße/Fußgängerzone) und auf Emst (Marktplatz) können frische Waren jeweils donnerstags von 7 bis 13 Uhr eingekauft werden.

Freitag

Am meisten Auswahl haben Hagenerinnen und Hagener immer freitags. Dann finden verschiedene Märkte in Wehringhausen (Wilhelmsplatz / Bismarckstraße), Hohenlimburg (Gaußstraße) und in Vorhalle (Vorhaller Straße / Europaplatz) von jeweils von 7 bis 13 Uhr statt. Von 10 bis 18 Uhr gibt es zudem den Frische- und Werbemarkt auf dem Friedrich-Ebert-Platz in der Hagener Innenstadt.

Samstag

Auch am Wochenende ist im Stadtgebiet noch Marktgeschehen angesagt. Samstags lockt der Markt am Johanniskirchplatz von 6 bis 14 Uhr die Besucher. Ergänzt wird das Angebot seit Neustem von dem neuen Markt am Bahnhofsvorplatz. Dieser findet von 7 bis 13 Uhr statt. (Dieses Wochenende, 6. und 7. Oktober), gibt es zusätzlich noch einen Bauernmarkt in der Fußgängerzone von Hohenlimburg).

