Pandemie Wieder ist ein Mensch in Hagen mit dem Coronavirus gestorben

Hagen. Um die Corona-Pandemie ist es still geworden. Doch in Hagen gibt es nach wie vor Todesopfer.

Mit dem Coronavirus (es lag allerdings eine andere Todesursache vor) ist in Hagen erneut ein Mensch verstorben (geboren 1930). Seit Beginn der Pandemie sind in Hagen 299 Menschen am und 181 mit dem Coronavirus verstorben.

Insgesamt weisen nach Angaben der Stadt aktuell 1447 Hagener ein positives Testergebnis auf, 54.910 Personen sind bereits wieder genesen. Die Inzidenz liegt zurzeit bei 327,5 – Tendenz sinkend.

