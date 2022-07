Veranstaltung „Wiesn Gaudi“ in Hagen: Fünf Tage Oktoberfest auf dem Höing

Hagen. Nach der Corona-Pause soll wieder ein großes Oktoberfest auf dem Höing in Hagen stattfinden. Wie die Pläne aussehen und wo es Karten gibt.

Es ist keine Selbstverständlichkeit. Keine Selbstverständlichkeit, weil in der Coronazeit viele Veranstalter aufgeben mussten. Weil es einige nicht mehr gibt. Weil der Personalmangel sich in vielen Branchen – gerade auch in der Gastronomie – spürbar bemerkbar macht. Und, weil die Leute zumindest zuletzt mit Blick auf größere Feste immer noch etwas verhalten waren. „Nach zwei Coronajahren wollen wir jetzt aber da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Irgendwann muss man ja wieder starten“, sagt Stephan Ley, der gemeinsam mit Mike Henning und Matthias Hummer (Hummer Catering), das große, insgesamt fünftägige Oktoberfest auf dem Otto-Ackermann-Platz organisiert. „Gleichwohl sind wir als Veranstalter natürlich immer auch darauf vorbereitet, notfalls kurzfristig umzudisponieren, sollte das erforderlich sein.“

Es ist die dritte Auflage der Hagener Wiesn Gaudi, für die auf dem Höing ein rund 2000 Quadratmeter großes Festzelt aufgebaut wird und in dem bayrisches Oktoberfest-Feeling aufkommen sollen. „Wir sind mit den ersten beiden Veranstaltungen sehr gut gestartet. Vier von fünf Festtagen waren ausverkauft und es kamen längst nicht mehr nur Leute aus Hagen sondern auch aus der weiteren Umgebung“, blickt Ley zurück.

Bei Live-Musik und mit Stargästen wie Lorenz Büffel können die Hagener in diesem Jahr schunkeln und die ausgelassene Stimmung genießen. Foto: Alex Talash

Und auch in diesem Jahr soll es jeden Abend über 4 Stunden Live-Musik von einer der Hausbands (Rebellen.band und MAXXX Partyband) geben – und die bekannten Künstler Lorenz Büffel (23. September), Oli Petszokat (Oli.P; 24.9), Joey Gabalögl (Andreas Gabalier Double Show, 30.9) und NDW-Markus (2.10) werden live auf der Bühne stehen und für Stimmung sorgen. In den Bandpausen tritt dann ein DJ auf. „Das Publikum ist bunt gemischt – alle Altersklassen sind vertreten, und vor allem schön: mindestens 90 Prozent, eher mehr, waren zuletzt in Trachten da“, freut sich Stephan Ley auf die Gaudi-Tage, für die innerhalb von nur vier Tagen die gesamte Infrastruktur aufgebaut wird.

Ein Blick auf das Programm

Los geht das Hagener Oktoberfest ab Freitag, 23. September, um 17.30 Uhr. Um 19 Uhr ist jeweils an den Veranstaltungstagen Fassanstich – mit Hagener Persönlichkeiten. Die Wiesn Gaudi geht über insgesamt fünf Tage an zwei Wochenenden (23.9, 24.9, 30.9.,1.10., 2.10). Veranstaltungsende ist jeweils um 24 Uhr vorgesehen. Der Kartenvorverkauf läuft bereits (siehe Box).

Die Veranstalter blicken jedenfalls optimistisch auf die Pläne: „Wir hoffen nicht, und gehen nicht davon aus, dass die Veranstaltung ausfallen muss. Wir – und auch die Leute – freuen uns einfach, dass man wieder ein paar schöne und gemeinsame Stunden zusammen verbringen kann“, so Ley.

>>>> Hintergrund: Tickets im Vorverkauf

Karten für die Wiesn Gaudi auf dem Höing gibt es online im Ticketshop unter: www.hagener-wiesn-gaudi.de. Der Vorverkauf startet zunächst nur online. Eine Info zu möglichen lokalen Verkaufsstellen folgt noch. Aus organisatorischen Gründen werden in den Kategorien A und B nur 8er- oder 4er-Tische angeboten, im Sitzplan können Besucher bei der Buchung ihren Wunschplatz auswählen und gegebenenfalls noch ein entsprechendes Verzehrpaket hinzubuchen. In der Kategorie C gibt es auch 2er-Tickets.

