Wiking-Modelle bestücken die „neue Mitte“ in Hohenlimburg

Hohenlimburg. Wiking-Autos, eine Wiking-Straßenbahn – bei seinen Recherchen stieß Ulrich Biene auf alte Planungsmodelle aus Hohenlimburg.

Es ist eine Premiere für die Hohenlimburger Heimatblätter. Im Juniheft geht es erstmals um die Geschichte einer Modellautomarke.

Wiking-Modellautos sind Generationen männlicher Spielzeugfreunde ein Begriff. Bei der Vorbereitung einer nun bevorstehenden Buchveröffentlichung über 75 Jahre „Leidenschaft Wiking-Autos“ stieß Autor Ulrich Biene im Internet auf ein Foto des Planungsmodells von Hohenlimburgs „neuer Mitte“ mit dem Rathaus von 1954. Zur Demonstration waren die angrenzenden Straßen auf dem Modell einst von dem Architekten Carl Hermann Josef Schmitz aus Schwerte und dem Bauamt der Stadt Hohenlimburg mit Wiking-Modellen bestückt worden.

Auch den vor 60 Jahren verwirklichten Rathauspavillon zeigt das Planungsmodell. Auf der Stennertbrücke fährt eine Wiking-Straßenbahn.

Zahlreiche Abbildungen lassen Herzen höher schlagen

Ein Kontakt zum Heimatverein konnte schnell hergestellt werden und mündete in dem Aufmacher-Artikel der Heimatblätter von Ulrich Biene: „So spielten die Hohenlimburger Jungen von damals“, mit dem Untertitel: „Der große Wiking-Parkplatz auf dem Tresen von Schnittkers Friseurladen“. Die zahlreichen Abbildungen lassen die Herzen alter wie junger Wiking-Freunde höher schlagen.

Kommen und gehen der Kaufhäuser

„Über das Kommen und Gehen unserer Kaufhäuser“ reflektiert die Reihe der „Hohenlimburger Szenen“. Drei Ereignissen widmet sich Autor Widbert Felka. Zum einen ist es die Eröffnung des Famila-Supermarkts auf der grünen Wiese im Ostfeld an der Grenze zur Stadt Letmathe im Jahre 1973. 30 Jahre danach ging der Name Famila dort unter, als die Kaufland-Stiftung die Immobilie übernahm.

Sodann führt der Blick in die Hohenlimburger Innenstadt. Das vor dem Zweiten Weltkrieg dort eröffnete Kaufhaus Dierkes – eine Filiale richtete das Unternehmen Anfang der 1960er Jahre in Letmathe ein – schloss seine Pforten im Jahre 2000.

Auch die Jahre der Kaiserzeit werden beleuchtet, als das „Rheinische Kaufhaus für Lebensmittel“ in seinem Hohenlimburger Filialbetrieb Produkte anbot. Schließlich wendet sich der Beitrag der aktuellen Schließung der Niederlassung von „Kaufhof“ in Hagen zu.

Das Folkwang-Museum in Hagen

Ramona Demandt vom Stadtarchiv Hagen schlägt einen kulturellen Bogen über den Atlantik. Sie befasst sich mit den ersten Museen der Gegenwartskunst, dem Folkwang-Museum in Hagen und dem Museum of Modern Art in New York im frühen 20. Jahrhundert.

Im Folkwang-Museum in Hagen entstand einst das Folkwang-Projekt. Foto: Stadtarchiv Hagen / WP

Wehmut kommt bei einer Betrachtung von historischen Außenansichten des Folkwang-Museums Hagen auf. Schon vor 100 Jahren wurde der größte Teil der Sammlung nach Essen verkauft.

