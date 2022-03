Keine Fahrten in die Ukraine und nach Russland: der Reise-Veranstalter Wikinger in Hagen-Haspe.

Wirtschaft Wikinger Reisen in Hagen: Keine Fahrten in die Ukraine

Hagen. Krieg in der Ukraine: Wikinger Reisen bietet keine Fahrten in das Land mehr an. Auch Russland ist kein Ziel des Veranstalters aus Hagen mehr.

Das Geschäft des Hagener Reise-Veranstalters Wikinger Reisen wird durch den Krieg in der Ukraine kaum beeinträchtigt. Das erklärte eine Sprecherin des Unternehmens mit Sitz in Haspe auf Anfrage unserer Zeitung: „Wir bieten schon seit einiger Zeit kaum noch Reisen in die Ukraine oder nach Russland an.“

Eigentlich kann man mit Wikinger Reisen über 100 Länder der Erde besuchen. Die Ukraine gehört jedoch schon seit 2014 nicht mehr zum Programm des Hagener Veranstalters. Seinerzeit wurde die zur Ukraine gehörende Halbinsel Krim von Russland annektiert, woraufhin Wikinger Reisen keine Touren in das riesige osteuropäische Land mehr anbot.

Corona hat dem Unternehmen zugesetzt

Auch nach Russland kann man mit Wikinger Reisen nicht mehr fahren. Das hat allerdings nichts mit dem Angriff Putins auf die Ukraine zu tun, sondern mit der Pandemie, die dem Unternehmen schwer zugesetzt hat. Infolge der Corona-Krise musste Wikinger zahlreiche Mitarbeiter entlassen und sein Programm straffen. Diesen Maßnahmen fielen vor zwei Jahren u.a. fast alle Russland-Angebote zum Opfer.

Lediglich die Reise „Perlen der Ostsee“, die einen Abstecher nach St. Petersburg beinhaltet, existiert noch. Das Angebot soll nach Möglichkeit auch bestehen bleiben, allerdings ohne St. Petersburg. Außerdem will Wikinger Reisen bei den beliebten Städtereisen zum Jahreswechsel im kommenden Winter Moskau und St. Petersburg erst gar nicht ins Programm aufnehmen. „Das steht jetzt schon fest“, so Unternehmenssprecherin Eva Machill-Linnenberg.

Reisen in Nachbarländer der Ukraine

Reisen in die Nachbarländer der Ukraine, etwa nach Rumänien, in die Slowakei, nach Ungarn oder Polen sollen aber erhalten bleiben. Sollte sich die Lage in diesen oder anderen Staaten krisenhaft zuspitzen, werde man jedoch sofort reagieren: „Wir gehen keinerlei Risiken ein“, umschreibt Machill-Linnenberg die Strategie des Unternehmens aus Hagen. Im übrigen habe Wikinger Reisen Erfahrung mit Konflikten in Zielländern und sei darin geübt, kurzfristig auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren.

