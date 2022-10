Das Buch „25 Jahre Georg-Kraus-Stiftung“ wird am 8. Oktober bei Thalia in Hagen vorgestellt.

Buchpräsentation Wikinger: Reiseveranstalter und Stiftung mit Sitz in Hagen

Hagen. Hans-Georg Kraus und seine Frau Anne haben Wikinger Reisen und eine Stiftung in Hagen gegründet. Ein Buch beleuchtet ihr Leben.

Mit Wikinger verbinden viele Hagener nicht nur den Namen des etablierten Reiseveranstalters mit Sitz in Hagen-Haspe, sondern auch die vor einem Vierteljahrhundert ins Leben gerufene Georg-Kraus-Stiftung. Zur Erklärung: Hans-Georg Kraus und seine Frau Anne Kraus sind das Gründerpaar des Reiseveranstalters Wikinger Reisen sowie der Georg-Kraus-Stiftung.

Im Ardenku-Verlag erschienen

Am Samstag, 8. Oktober, wird in der Buchhandlung Thalia in der Hagener Innenstadt das Buch „Wirtschaft und soziale Verantwortung – 25 Jahre Georg Kraus Stiftung“ vorgestellt. Das Buch ist im Ardenku-Verlag erschienen, Herausgeber ist Erich G. Fritz, Vorstandsvorsitzender der Stiftung.

1996 von Hans-Georg Kraus ins Leben gerufen

Die Georg-Kraus-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung für Entwicklungszusammenarbeit und wurde 1996 in Hagen von Hans-Georg Kraus ins Leben gerufen. Die Stiftung fördert hauptsächlich Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Hierbei stehen Bildungsprojekte im Vordergrund, und der Leitgedanke „Der beste Weg aus der Armut ist der Schulweg“ wird verfolgt.

Herausgeber des Buches ist Erich G. Fritz, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Foto: Stiftung

Das Jubiläumsbuch geht auf das bewegte Leben des Gründerpaares Hans-Georg und Anne Kraus sowie auf die Arbeit der Georg Kraus Stiftung – zweifelsohne eine Hilfsorganisation mit nationaler und internationaler Ausstrahlung – ein.

Bundesverdienstkreuz

Übrigens: 2009 wurde Hans-Georg Kraus für sein soziales Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen, und 2010 realisierte die Stiftung im Rahmen der Altenhilfe das zweite Wohnprojekt (nach Solingen) für ältere Menschen in der Hagener Innenstadt.

Im April 2022 wurde die frühere Villa Eversbusch in Haspe von der Stiftung als Einrichtung für an Demenz erkrankter Menschen eröffnet. Im September stirbt Hans-Georg Kraus.

Interessierte sind herzlich willkommen

Die Buchpräsentation findet am Samstag, 8. Oktober, um 11 Uhr im Café (1. Etage) der Buchhandlung Thalia in der Elberfelder Straße 31 statt. Interessierte sind herzlich willkommen.

Das Buch „25 Jahre Georg-Kraus Stiftung – Ein Beitrag zur Geschichte von Wirtschaft und Zivilgesellschaft in Hagen“ hat 154 Seiten und enthält zahlreiche Fotos. Es enthält 16 Gastbeiträge. Das Buch hat die ISBN 978-3-942184-75-5.

