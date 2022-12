Wildwest-Szenen in Hagen: Radfahrer verliert mehrere Zähne

In Höhe der ehemaligen Mark-E-Zentrale und des Sparkassenkarrees in Hagen spielten sich die wilden Szenen ab.

Hagen-Mitte. Wildwest-Szenen in Hagen: Ein Auto- und ein Fahrradfahrer geraten aneinander. Der Streit eskaliert.

Als eine Streifenwagenbesatzung am Mittwochabend auf der Körnerstraße in Hagen unterwegs war, sahen die Beamten nahe des Sparkassen-Karrees auf der Fahrbahn ein Fahrrad liegen. Zeitgleich kam jemand auf die Polizisten zu und gab an, dass kurz zuvor ein Mann von einem Auto angefahren worden und anschließend von der Motorhaube gefallen sei.

Die Einsatzkräfte konnten tatsächlich den verletzten Mann (48) antreffen, der stark aus dem Mund blutete. Mehrere Zeugen gaben an, sie hätten gesehen, wie ein blaues Fahrzeug mit dem Hagener auf der Motorhaube stark beschleunigt und anschließend abrupt abgebremst hätte. Bei diesem Manöver sei der 48-Jährige auf die Straße geschleudert worden.

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Der Verletzte selbst gab an, er sei mit dem Fahrrad unterwegs gewesne, als ihm ein Auto in der Potthoffstraße die Vorfahrt genommen habe, wobei es beinahe zu einem Zusammenstoß gekommen sei. Er sei daraufhin dem Hyundai gefolgt, um den Fahrer zur Rede zu stellen.

Am Sparkassen-Karree habe das Auto an einer roten Ampel angehalten und er habe an die Scheibe klopfen können. Daraufhin sei der Fahrer ausgestiegen und habe ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so dass er zu Boden gegangen sei. Der Autofahrer und ein zweiter Mann hätten auf ihn eingeschlagen und eingetreten.

Nachdem sie ins Auto zurückgekehrt seien, habe er den Front-Scheibenwischer gegriffen, berichtete der Radfahrer. Als das Auto anfuhr, habe er sich bäuchlings auf die Motorhaube gezogen, um die Weiterfahrt zu verhindern. Der Fahrer habe jedoch auf der Körnerstraße schlagartig vor- und zurückgesetzt, bis er den Halt verloren habe und zu Boden geschleudert worden sei.

Verletzter Mann ins Krankenhaus gebracht

Wie die Polizei angab, verlor das Opfer mehrere Zähne und erlitt eine Fußverletzung. Der Mann wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, er hatte einen Atemalkoholwert von 0,9 Promille und musste eine Blutprobe abgeben.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Hyundai ausfindig machen. Der 22-jährige Fahrer gab an, dass er von dem Radfahrer durch die geöffnete Scheibe geschlagen worden sei und sich lediglich verteidigt habe. Er sei zudem allein unterwegs gewesen.

Straßenverkehrsamt eingeschaltet

Die Polizisten fertigte gegen beide Beteiligten Strafanzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Autofahrer und wegen einfacher Körperverletzung gegen den Fahrradfahrer.

+++Lesen Sie auch: Polizei in Hagen setzt auf Verlässlichkeit+++

Zudem wurde das Straßenverkehrsamt eingeschaltet, um die Fahrtauglichkeit beider Kontrahenten zu überprüfen. „Das Aggressionspotenzial bei beiden Personen war doch erheblich“, so Polizeisprecherin Ramona Arnhold. Nun müsse ermittelt werden, welche Aussagen der Wahrheit entsprächen und welche Konsequenzen das haben werde.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen