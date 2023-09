Willy-Brandt-Notiz für Hagener Abgeordneten Schisanowski

Hagen/Berlin. Über ein historisches Zeitdokument von Ex-Bundeskanzler Willy Brandt kann sich der Hagener SPD-Bundestagsabgeordnete Timo Schisanowski freuen.

Elke Kramer hat den Hagener Bundestagsabgeordneten Timo Schisanowski eine Original-Handschrift des ehemaligen Bundeskanzlers und Friedensnobelpreisträgers Willy Brandt im Deutschen Bundestag übergeben. Die Handschrift stammt aus dem Nachlass ihres 2022 verstorbenen Ehemanns, dem ehemaligen Landtagsabgeordneten Hubertus Kramer.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Hubertus Kramer ist im vergangenen Jahr im Alter von 62 Jahren verstorben. Foto: SPD / Privat

Die feierliche Übergabe erfolgte jetzt im Beisein des SPD-Generalsekretärs Kevin Kühnert, welcher seine Wertschätzung und Dankbarkeit für das Zeitdokument zum Ausdruck brachte. Die Handschrift ist auf den 16. April 1980 datiert und wurde auf Bitten von Elke Kramer jüngst von der Willy-Brandt-Stiftung auf ihre Echtheit verifiziert. Die Handschrift enthält neben einer zusätzlichen Autogrammkarte eine im Bonner Bundeshaus verfasste Note von Willy Brandt: „Zum illusionslosen Bemühen um Entspannung – zwischen West und Ost, Nord und Süd – gibt es keine vernünftige Alternative.“

Lange Freundschaft zu Schisanowski

„Ich habe lange überlegt, wo diese Handschrift am besten aufgehoben wäre. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass Berlin der richtige Ort ist. Das Büro unseres heimischen Bundestagsabgeordneten Timo Schisanowski ist sicherlich auch ganz im Sinne von Hubertus, denn die beiden hatten eine lange politische Freundschaft gepflegt.“, so Elke Kramer.

Timo Schisanowski würdigt die Übergabe abschließend mit Freude und Dankbarkeit: „Die Handschrift wird in meinem Büro in Berlin einen ganz besonderen Platz finden. Sie erinnert Timo Schisanowski mich ganz persönlich an meinen verstorbenen politischen Weggefährten Hubertus sowie uns alle an die wichtigen Werte, für die Willy Brandt stand, nämlich weiterhin für Frieden und Zusammenhalt einzutreten.“

