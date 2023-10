Schwertransporte rollen nach Hagen und liefern Teile für Windkraftanlagen am Stoppelberg.

Energie Windkraft in Hagen: Windradteile lagern auf Haßleyer Insel

Hagen. Riesige Schwertransporte rollen durch Hagen. Sie bringen die Teile für neue Windkraftanlagen am Stoppelberg. Hier die Bilder.

Auf das Gelände der Haßleyer Insel neben der Enervie-Zentrale in Hagen, auf der eines schönen Tages die Dependance eines XXXLutz-Möbelmarktes entstehen soll, ist Bewegung gekommen. Nach einem nächtlichen Schwertransport sind dort die ersten Windrad-Elemente abgelegt worden, die in den nächsten Wochen über die Kattenohler Straße zu den Anlagen am Stoppelberg transportiert werden.

Hagen- Neue Windräder - Schwertransporte unterwegs Hagen- Neue Windräder - Schwertransporte unterwegs Schwertransporte bringen die Teile für neue Windräder in Hagen. Foto: Alex Talash

Hagen- Neue Windräder - Schwertransporte unterwegs Schwertransporte bringen die Teile für neue Windräder in Hagen. Foto: Alex Talash

Hagen- Neue Windräder - Schwertransporte unterwegs Schwertransporte bringen die Teile für neue Windräder in Hagen. Foto: Alex Talash

Hagen- Neue Windräder - Schwertransporte unterwegs Schwertransporte bringen die Teile für neue Windräder in Hagen. Foto: Alex Talash

Hagen- Neue Windräder - Schwertransporte unterwegs Schwertransporte bringen die Teile für neue Windräder in Hagen. Foto: Alex Talash

Hagen- Neue Windräder - Schwertransporte unterwegs Schwertransporte bringen die Teile für neue Windräder in Hagen. Foto: Alex Talash

Hagen- Neue Windräder - Schwertransporte unterwegs Schwertransporte bringen die Teile für neue Windräder in Hagen. Foto: Alex Talash

Hagen- Neue Windräder - Schwertransporte unterwegs Schwertransporte bringen die Teile für neue Windräder in Hagen. Foto: Alex Talash

Hagen- Neue Windräder - Schwertransporte unterwegs Schwertransporte bringen die Teile für neue Windräder in Hagen. Foto: Alex Talash

Hagen- Neue Windräder - Schwertransporte unterwegs Schwertransporte bringen die Teile für neue Windräder in Hagen. Foto: Alex Talash

Hagen- Neue Windräder - Schwertransporte unterwegs Schwertransporte bringen die Teile für neue Windräder in Hagen. Foto: Alex Talash

Hagen- Neue Windräder - Schwertransporte unterwegs Schwertransporte bringen die Teile für neue Windräder in Hagen. Foto: Alex Talash

Hagen- Neue Windräder - Schwertransporte unterwegs Schwertransporte bringen die Teile für neue Windräder in Hagen. Foto: Alex Talash

Hagen- Neue Windräder - Schwertransporte unterwegs Schwertransporte bringen die Teile für neue Windräder in Hagen. Foto: Alex Talash

Nachdem auf der Haßleyer Insel die archäologischen Voruntersuchungen gelaufen waren, ist auf dem Areal zuletzt ein Schotter-Untergrund planiert worden, um mit den schweren Windrad-Transportern auf der Fläche rangieren zu können.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen