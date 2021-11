Wirtschaftsbetrieb will Hagen für nächste Flut fit machen

An den Tagen, als der Regen kam

Es war am Dienstag, 13. Juli, gegen 20 Uhr, als der Regen einsetzte, und bis Donnerstagmorgen hörte es quasi gar nicht mehr auf zu schütten. Die Wetteraufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes lassen keinen Zweifel, dass die Stadt Hagen von dem Tiefdruckgebiet „Bernd“ mit Wucht getroffen wurde.

Die Niederschlagsmessstation des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) in Hagen-Holthausen verzeichnete 241 l/m² in 22 Stunden. Das durchschnittliche Mittel für Niederschläge im Monat Juli liegt in Deutschland bei 77 l/m² im gesamten Monat, also bei etwa einem Drittel. Ein Ereignis, wie es nicht einmal alle 100 Jahre vorkommt.

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) ermittelte an den drei neuralgischen Tagen ähnliche Zahlen: Während an den Stationen in Haspe, Westhofen und Bathey zwar hohe, aber noch längst keine katastrophalen Werte gemessen wurden, lagen die Niederschlagsergebnisse an den neun weiteren Standorten deutlich jenseits der hundertjährigen Ereignisprognosen. Absolute Spitze: Dahl mit 282,2 l/m² und Delstern mit 198,9 l/m².

Weil die nach dem nassen Sommer ohnehin gesättigten Böden den Dauerregen nicht mehr halten konnten, stiegen die Bachläufe in den Bereichen Nahmer- und Nimmertal, Wesselbach, Delstern, Dahl, Priorei, Rummenohl, Selbecke und Wehringhausen rasant an und führten auch extreme Mengen an Geröll mit sich. Da dieses Material sich vor den Bachdurchlässen und Einläufen in die Bachverrohrungen ablagerte, strömten Wasser und Geröll letztlich über die Straßen.