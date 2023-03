Glosse: Guten Morgen, Hagen Wo bleibt die Lebensqualität am Hagener Flussufer?

Hagen vernachlässigt als Vier-Flüsse-Stadt die Chance, das Flair der Gewässer zu nutzen. Andere Städte sind da cleverer unterwegs.

Bei aller Liebe zu Heimat und Lokalem: Gelegentlich lohnt sich auch der Blick über den Hagener Tellerrand hinaus. Die jüngste Tour führte quer durch die Republik in den Süden des Landes. Dort, wo einst ein CSU-Verkehrsminister namens Scheuer zuverlässig dafür sorgte, dass Infrastrukturgelder des Bundes für den Straßenausbau sowie dessen Erhalt in die Nähe seiner potenziellen Wähler flossen, lässt sich mit dem Auto wunderbar reisen. Stetig holpernde Fernstraßen oder Tempolimits aufgrund maroder Autobahn-Brückenbauwerke sind dort so exotisch wie Hochdeutsch.

Zudem fällt auf, wie Städte wie Bayreuth, Bamberg oder auch Nürnberg ihre Stadtflüsse als Orte mit hoher Aufenthaltsqualität inszenieren. Treppenförmige Einfassungen laden bereits bei ersten Frühlingssonnenstrahlen zum genussvollen Verweilen am plätschernden Nass ein. Die angrenzenden Gastronomen präparieren bereits ihre Terrassenflächen, die einen gefälligen Blick über die Gewässer eröffnen. Hier will man verbleiben und sich verwöhnen lassen.

Und Hagen? Wie’s entlang der Volme bestellt ist, wissen wir alle. Am Zusammenfluss mit der Ennepe soll sich – eines Tages – mal was tun. Ebenso auf dem Areal der Varta-Insel. „Schau’n mer mal“ ob da Lebensqualität mitgedacht wird.

