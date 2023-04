Aktivitäten Wochenende in Hagen: Die besten Indoor-Tipps für Kinder

Es gibt tolle Möglichkeiten, am Wochenende etwas mit den Kindern in Hagen zu unternehmen. Bei schlechtem Wetter auch drinnen.

Es naht ein Wochenende mit Wetterbedingungen zum Drinbleiben. Deshalb diesmal an dieser Stelle für Eltern, Großeltern oder alle, die mit Kindern etwas unternehmen wollen: die besten Indoor-Tipps für Kinder. Die Hartgesottenen können auch noch auf die Osterkirmes gehen.





Das Pinguinland

Der „Erlebnispark Gevelsberg“, wie er offiziell heißt, liegt nicht weit hinter der Gevelsberger/Hasper Ortsgrenze. Genau genommen an der Kölner Straße 110 in Gevelsberg. Auf über 5.000 Quadratmetern bietet der große Indoorspielplatz Platz zum Rennen, Toben, Spielen, Singen, Tanzen, Kicken, Relaxen und vieles mehr. Geöffnet ist er von 10 bis 19 Uhr. Die Eintrittspreise liegen je nach Alter des Kindes zwischen 8,90 und 11,90 Euro.

3-D-Minigolf

In der Anlage „Golf’n’Glow“. Wehringhauser Straße 25, spielen Eltern und Kinder auf 18 verschiedenen Bahnen in mehreren Themenwelten Dunkel-Minigolf. Geöffnet ist die Bahn am Wochende von 11 bis 22 Uhr. Die Eintrittspreise liegen zwischen 9 und 11 Euro.



Puppen-Theater

Das Theater an der Volme auf dem Elbersgelände zeigt „Der kleine Prinz“, ein Familienstück ab 6 Jahre. Es handelt sich um Theater mit Puppen und Menschen nach der Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry. Es spielen Annemarie Mayer, Miriam Colombet und Stefan Schroeder. Karten gibt es im Ticketbereich des Theaters online unter www.theaterandervolme.de/tickets sowie an allen Vorstellungstagen jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn zwischen 15 und 25 Euro.





Osterkirmes auf dem Höing

Das Volksfest läuft noch bis einschließlich Sonntag. Einen besonderen Höhepunkt soll das traditionelle Feuerwerk ausmachen; es findet am Freitag, 14. April, natürlich bei Dunkelheit (21 Uhr) auf dem Otto-Ackermann-Platz statt. Am Kirmes-Samstag, 15. April, ist dann „Lady Time“ angesagt. Ab 18 Uhr fahren alle Mädchen und Frauen für 1,50 Euro auf den Fahrgeschäften.



Der erste KinobesuchDas Cinestar, Springe 1, bietet am Wochenende (Samstag, Sonntag) wieder das beliebte Kinderkino an. Gezeigt werden die „Olchis. Eintritt: 3,50 Euro. Infos unter www.cinestar.de

