Wochenende: Wo sich Schnee-Spaziergänge in Hagen lohnen

Hagen In der Innenstadt liegt nur noch wenig Schnee auf den Dächern. Für die Hagener Höhen gilt das nicht. Ein Tipp für das Wochenende:

Wer noch die Möglichkeit für einen ausgiebigen Spaziergang in der Winterlandschaft nutzen möchte, der hat das gesamte Wochenende in Hagen dazu noch die Chance. „Es bleibt weiter kalt. So kalt, dass der Schnee auf den Höhen definitiv auch das Wochenende über liegen bleiben wird“, sagt Wetterexperte Bastian Rissling.

Winterzauber in Hagen

Die schönsten Fotos vom ersten Schnee in Hagen Die schönsten Fotos vom ersten Schnee in Hagen Schnee im Steinbruch Donnerkuhle. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die schönsten Fotos vom ersten Schnee in Hagen Schnee in Hagen Herbeck - Herbst / Winter Feature Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die schönsten Fotos vom ersten Schnee in Hagen Die schönsten Leserfotos zum ersten Schnee in Hagen Foto: Margit Eckmann / Privat

Die schönsten Fotos vom ersten Schnee in Hagen Die schönsten Leserfotos zum ersten Schnee in Hagen Foto: Bianca Maia / Privat

Die schönsten Fotos vom ersten Schnee in Hagen Die schönsten Leserfotos zum ersten Schnee in Hagen Foto: Kathi B. / Privat

Die schönsten Fotos vom ersten Schnee in Hagen Die schönsten Leserfotos zum ersten Schnee in Hagen Foto: Sabine Wohlfeil / Privat

Die schönsten Fotos vom ersten Schnee in Hagen Die schönsten Leserfotos zum ersten Schnee in Hagen Foto: Dine Schl / Privat

Die schönsten Fotos vom ersten Schnee in Hagen Die schönsten Leserfotos zum ersten Schnee in Hagen Foto: Carsten Kreide

Die schönsten Fotos vom ersten Schnee in Hagen Die schönsten Leserfotos zum ersten Schnee in Hagen Foto: Lisa Hohmann

Die schönsten Fotos vom ersten Schnee in Hagen Die schönsten Leserfotos zum ersten Schnee in Hagen Foto: Nancy Wrede / Privat

Die schönsten Fotos vom ersten Schnee in Hagen Die schönsten Leserfotos zum ersten Schnee in Hagen Foto: Kuec L. Cottage / Privat

Die schönsten Fotos vom ersten Schnee in Hagen Die schönsten Leserfotos zum ersten Schnee in Hagen Foto: Zlatko Djuric

Die schönsten Fotos vom ersten Schnee in Hagen Die schönsten Leserfotos zum ersten Schnee in Hagen Foto: Annika Fengler / Privat

Die schönsten Fotos vom ersten Schnee in Hagen Die schönsten Leserfotos zum ersten Schnee in Hagen Foto: Heike Heuer / Privat

Am Sonntag könnte es noch einmal schneien

Am Bölling beispielsweise oder rund um den Flugplatz Wahl sind die Felder und Bäume noch bedeckt von dem Schnee der letzten Woche. Rund um das Gipfelkreuz gibt es beispielsweise schöne Strecken. „Es kann durchaus sein, dass am Sonntag sogar die Sonne rauskommt - und es am Abend dann noch einmal schneien wird“, gibt der Hagener Experte seine Einschätzung ab, „bevor es dann in der Wochenmitte, so sehen aktuell zumindest die Prognosen aus, wieder milder wird.“

Der Schnee auf den Hagener Höhen bleibt liegen. Die Minusgrade werden auch über das Wochenende anhalten, sodass keine Gefahr droht, dass die Schneedecke dahinschmilzt. Foto: Wetternetz Hagen

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen