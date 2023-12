Wohin an Silvester? Hagener Freizeittipp für Unentschlossene

An Silvester noch nichts vor? Die Redaktion gibt einen Überblick, wo man noch feiern gehen kann.

Hagen Noch wenige Tage bis zum Jahreswechsel. Wer noch nicht weiß, wo er feiern gehen soll - hier ist ein Überblick.

Alte Reichsbank - Silvesterbuffet

Sonntag, 31. Dezember, 19:00 Uhr.

Alte Reichsbank, Haenelstraße 52.

Silverster noch nichts geplant? Für 65 gibt es ein Silvester-Buffet und eine Getränkeflatrate (Fassbier, Softdrinks, ausgewählte Weine und Spirituosen)

Silvester im HOEK

Sonntag, 31. Dezember, 19 Uhr bis Montag, 1. Januar 2024, 6 Uhr.

HOEK IM KLUB - ehem. Mundwerker, Bredelle 44.

Wir schunkeln ins neue Jahr!

Es erwartet die Gäste ein Silvesterbuffet inkl. Neujahrssekt um Mitternacht für 30 Euro pro Person.

Um telefonische Reservierung wird gebeten.

Capitol Hagen

Sonntag, 31. Dezember, 22 Uhr bis Montag, 1. Januar 2024, 5 Uhr.

Capitol Hagen, Dödterstraße 10.

Welcome Drink (bis 23 Uhr), Flying Finger Food Buffet, alle Cocktails nur 5 Euro. Jedes andere Getränk nur 2,50 Euro (ausgenommen Getränke an der Cocktailbar), Early Bird Tickets für 10 Euro. Einlass ab 18 Jahren, VIP-Lounges buchbar.

Das Partyprogramm in dieser Nacht: Auf drei Dancefloors wird gefeiert.

Silvester Party im Essence

Sonntag, 31. Dezember, 20 Uhr bis Montag, 1. Januar, 4 Uhr.

Essence, Dödterstraße 10.

DJ: Party-Classics 70’s / 80’s / 90’s / 2000er & CHARTS

Karten für 10 Euro im Vorverkauf (Party ab 22 Uhr), Abendkasse 15 Euro, 35 Euro nur Buffet (bis 22 Uhr), 45 Euro Kombiticket (Buffet & Party ab 20 Uhr)

Silvesterabend in der Kneipe

Sonntag, 31. Dezember, 23 Uhr.

Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestr. 14.

Die Türen öffnen sich um 23 Uhr, und der Eintritt ist frei, damit jeder dabei sein kann. DJ Amando León legt auf. Mit seinen kolumbianischen Wurzeln bringt er die Energie Lateinamerikas in die Pelmke-Kneipe.

La Trattoria - Vigilia di Capodanno -Silvester Italien Casual.

Sonntag, 31. Dezember, 18 Uhr, Berchumer Str. 74.

Einer kulinarische Reise durch Italien in sechs Gängen, begleitet von den besten italienischen Weinen. Nach dem Essen kann auf der Tanzfläche gefeiert werden. Dazu gibt es ausgewählte Longdrinks und köstliche Cocktails. Um Reservierung wird gebeten. Preis: 89,90 EUR pro Person zzgl. Getränke.

Theater an der Volme

Sonntag, 31. Dezember, 18 & 21 Uhr

Theater an der Volme, Dödterstr. 10.

Zum Jahreswechsel kommt gleich zweimal die Silvestershow „Auf die Zwölf!“ mit Karolin Kersting, Dario Weberg und Pianist Martin Brödemann auf die Bühne. Beginn ist um 18.00 Uhr und 21.00 Uhr. Karten gibt es wie immer unter 02331-6958845 und www.theaterandervolme.de.

