Wohnungsbrand in Hagen: Feuerwehr unter Atmeschutz

Hagen Die Feuerwehr Hagen ist am Sonntagnachmittag zu einem Wohnungsbrand an der Vorhaller Straße ausgerückt. Was bisher bekannt ist.

Zu einem Wohnungsbrand ist die Feuerwehr Hagen am Sonntagnachmittag ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus an der Vorhaller Straße war der Brand ausgebrochen.

Beim Eintreffen der beiden Löschzüge hatten sich die Bewohner des Hauses bereits selbst in Sicherheit gebracht. Zwei Personen mussten medizinisch versorgt werden.

Drei Trupps unter Atemschutz

Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit drei Trupps, die unter Atemschutz in das Gebäude eingedrungen waren. Über ein C-Rohr wurde der Brand von außen eingedämmt.

Wo genau das Feuer in der Wohnung ausgebrochen ist, konnte die Feuerwehr nicht sagen. Auch zur Brandursache ist bilsang nichts bekannt.

