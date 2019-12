Die Kommunalwahl wird das Jahr 2020 in Hagen prägen. Die Parteien müssen die Wähler begeistern. Mit Streit in der Sache, nicht Polit-Spielchen.

Wunsch für 2020: Die Wähler in Hagen begeistern

Wir stehen in Hagen vor einem entscheidenden Jahr. Nicht, dass das das ablaufende oder das vorvergangene Jahr unwichtig gewesen wären. Aber ein Wahljahr ist immer ein besonderes. Und ein solches haben wir: Sowohl der Stadtrat als auch die Bezirksvertretungen und natürlich der Oberbürgermeister müssen sich der Wahl stellen. Und damit werden Weichen gestellt: Welche Menschen uns in den kommenden Jahren in den politischen Gremien vertreten werden, das können wir im September bestimmen. Und welche politischen Schwerpunkte im Rat gesetzt werden sollen.

Dass das Ganze am Ende wohl wieder nur knapp die Hälfte der Wahlberechtigten in Hagen interessieren wird, macht die Wahlen objektiv nicht unwichtiger. Aber es ist ein Grund zum Nachdenken. Warum wollen so viele nicht mit entscheiden, was in ihrem direkten Lebensumfeld geschieht?

Ich bin seit meiner frühesten Jugend politisch interessiert. Es käme für mich nie in Frage, nicht wählen zu gehen. Ich merke aber auch persönlich, wie manche politischen Rituale als Privatmann völlig an mir vorbei gehen. Wenn nach einer Ausschusssitzung, die meist keine Zuschauer anlockt, öffentlich aufgearbeitet wird, was der politische Gegner gesagt hat und warum das falsch ist, dann bleibt das bei der breiten Masse der Hagener nicht hängen. Es bestätigt höchstens das Vorurteil, dass sich die Politik nur mit sich selbst beschäftige.

Das Vorurteil stimmt so nicht. Es gibt viele Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die viel Zeit, Kraft und Kreativität in ihre Arbeit investieren. Aber deren Arbeit wird doch viel eher gewürdigt, wenn es um Sachpolitik geht. Nicht dass der falsche Eindruck entsteht: Politischer Streit soll sein, einen politischen Einheitsbrei will niemand. Bei Kita-Gebühren, dem OGS-Ausbau, der Stärkung des Freizeitreviers Hengsteysee oder der Haushaltpolitik um die besten Idee zu ringen, ist sehr gut. Aber persönliche Auseinandersetzungen, Streit um politische Insider-Themen braucht niemand.

Deshalb wünsche ich mir für Hagen, dass wir ein Jahr erleben, in dem Probleme angepackt werden, so dass die Hagenerinnen und Hagener auch begeistert an die Wahlurnen gehen.