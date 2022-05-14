«Подорожуємо» Німеччиною

Hagen. «Аll inclusive» від DB (Deutsche Bahn): практична інструкція з використання транспорту за українським паспортом у Німеччині

Впевнена, жоден з українців, що вимушені були переїхати до Німеччини не вважає себе у цій гостинній державі туристом але, тим не менше, ми отримали, без перебільшення, пакет «all inclusive» від DB (Deutsche Bahn). На практиці це означає, що проїзд на будь-якому потязі Німеччиною та навіть за кордон для українців є безкоштовним.

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А точніше за умови пред’явлення українського паспорта чи іншого документу. Офіційні дані розміщено на сайті залізниці (https://www.bahn.de/info/helpukraine). Розклад руху та маршрути можна прокладати за допомогою додатку DBNavigator. Але рутинне, щоденне користування, звісно, не обходиться без нюансів. Про деякі з них розповім з власного досвіду.

Отже, спочатку про найпростіше – приміські автобуси та поїзди.

У Німеччині автобуси не зупиняються на кожній зупинці. Якщо потрібно вийти – тисніть на кнопку «стоп» заздалегідь. Знаю, що більшість українців звикла до того, що кнопки ці не працюють, або ж їх просто не варто чіпати. Але то було в Україні. Тут - навпаки. Зазвичай червоні кнопки можуть бути на поручнях або на стінах у салоні – не помітити важко. За тим, чи дісталися ви місця призначення краще стежити за навігатором у Гугл або ж на табло у салоні, якщо знаєте назву потрібної зупинки (так, попервах я дуже дивувалася, що все це працює і до того ж правильно).

У поїздах теж всі кнопки для того, щоб ними користуватися. Дивно звучить, та все ж. Тобто, щоб двері відчинилися на зупинці, потрібно натиснути кнопку на тих самих дверях. Та ж сама історія і якщо вам потрібно увійти до салону з перону. Даруйте за інтим, але в туалетах і вода, і мило, і дезінфектор – після натискання відповідної кнопки чи сенсору.

Ще у Німеччині немає «санітарних зон». Тобто туалетом, якщо він справний, можна користуватись і під час руху поїзду і під час зупинки.

Ще один нюанс, який я мала необережність не врахувати під час подорожі: не завжди весь потяг прямує до зазначеного пункту. Іноді частина вагонів прямує до одного пункту, а інша – до другого. Тут чіткої поради у мене немає. Слухати оголошення – не варіант – вони всі німецькою. Краще спостерігати за реакцією пасажирів поруч. Зазвичай вони дуже швидко вибігають і заскакують до сусіднього вагону. Гарна новина в тому, що таке трапляється вкрай рідко, принаймні я стикалася з подібним лише двічі.

Про те, що всі поїзди у Німеччині дуже швидкі, тихі та комфортні, якщо порівнювати з українськими говорити не буду. Тут треба читати маркування та вчитися відрізняти перший клас від другого.

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