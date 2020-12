Zahl der Corona-Opfer in Hagen ist im Dezember explodiert

Hagen. Allein im Dezember verzeichnet die Stadt Hagen mehr Corona-Tote als in den vorherigen Monaten insgesamt. Was sagt das Gesundheitsamt?

Die Zahl der Corona-Opfer in Hagen ist im letzten Monat des Jahres nahezu explodiert. Am bzw. mit dem Corona-Virus sind im Dezember (bis Mittwoch) 61 Menschen gestorben und damit mehr als von März bis November (49) zusammen genommen. 45 der 61 Toten im Dezember starben an Covid-19, die 16 weiteren waren infiziert, bei ihnen war Corona aber nicht die Todesursache. Von den 49 Corona-Toten in den Monaten zuvor war Covid-19 in 36 Fällen die Todesursache.

Dr. Anjali Scholten, die Leiterin des städtischen Gesundheitsamtes, stellt diese Entwicklung in einen Zusammenhang mit den vermehrten Ausbrüchen in Hagener Pflegeheimen, die es zu Beginn der Pandemie in diesem Maß nicht gegeben habe: „Bei hochbetagten und an Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorerkrankten Patienten findet eine Corona-Infektion leider oftmals ein tödliches Ende.“

Viele Altenheime betroffen

Tatsächlich ist die Lage in den Alten- und Pflegeheimen nach wie vor angespannt. Die Stadt meldet 13 neue Fälle aus folgenden Einrichtungen: Wohn- und Pflegezentrum St. Hedwig, Wohlbehagen Stadtblick, Wohlbehagen Schlossberg, Seniorenresidenz Curanum Hagen-Emst, Bodelschwingh-Haus, Bethel, Hülsemann-Haus, Altenwohnheim Dahl, Haus Berchum, Martha-Müller-Seniorenzentrum, BSH Seniorenzentrum, Haus St. Martin und Haus St. Franziskus.