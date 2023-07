Zahlreiche Verstöße: Schwerpunktkontrolle in Problemvierteln

Altenhagen/Wehringhausen. Altenhagen, Wehringhausen, Hauptbahnhof: Die Polizei findet Drogen und leitet Strafverfahren ein. Es sind weitere Kontrollen in Hagen in Planung.

Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei kontrollierten in Altenhagen, Wehringhausen sowie am Hauptbahnhof bis in den späten Dienstagnachmittag hinein eine Vielzahl an Personen und stellten Rauschgift und einen Schlagstock sicher.

Betäubungsmittel dabei

Am Bodelschwinghplatz hatte ein 40-jähriger Mann illegale Heroinersatzprodukte dabei. Gegen 13.30 Uhr wurden die Beamten auf einem Spielplatz in Altenhagen auf einen 20-Jährigen aufmerksam, der einen sogenannten „Grinder“ vor sich liegen hatte, mit dem Cannabisblüten zerkleinert werden. Er hatte außerdem ein Druckverschlusstütchen mit dem Betäubungsmittel bei sich.

Später überprüften die Polizisten auf dem Berliner Platz die Personalien eines 24-jährigen Halveraners. Gegen ihn lag ein Bereichsbetretungsverbot für den Bereich vor. Außerdem stellte sich heraus, dass sich der Mann nur im Märkischen Kreis aufhalten durfte. Auch er hatte Cannabis dabei. Die Beamten nahmen den 24-Jährigen in Gewahrsam.

Schlagstock bei 15-Jährigem gefunden

Am späten Nachmittag kontrollierten sie einen 15-jährigen Jugendlichen, bei dem sie ebenfalls Betäubungsmittel und zusätzlich Zigaretten sowie einen Schlagstock fanden.

Insgesamt fertigten die Polizeibeamten acht Anzeigen wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zeigten zwei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz an, leiteten ein Strafverfahren wegen Beleidigung ein und schrieben zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Verstöße gegen das Waffen- sowie das Jugendschutzgesetz. Es sind bereits für die kommenden Tage weitere Schwerpunktkontrollen in Planung.

