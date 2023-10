Zeichen der Solidarität: Kundgebung vor Synagoge in Hagen

Vor der jüdischen Synagoge in der Potthofstraße findet am Freitag eine Kundgebung statt, um sich mit Israel zu solidarisieren.

Hagen-Mitte. Die Angriffe auf Israel sorgen für große Bestürzung in Hagen. Vor der Synagoge wird am Freitag, 20. Oktober, ein Zeichen der Solidarität gesetzt.

Die jüdische Gemeinde Hagen und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Hagen laden angesichts der Angriffe der Hamas auf Israel dazu ein, ein Zeichen der Solidarität zu setzen. „Wir setzen uns für Frieden, Freiheit, Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft ein und stellen uns gegen jede Form von Terrorismus. Wir kämpfen gegen Antisemitismus, in Hagen, Deutschland und weltweit. Als Zivilgesellschaft, als Bürgerinnen und Bürger, solidarisieren wir uns in tiefer Trauer mit den Menschen in Israel, die angegriffen wurden, Angehörige und Freunde verloren haben oder weiterhin um deren Wohlergehen fürchten müssen, sowie mit allen Betroffenen von Antisemitismus – auch hierzulande“, vermeldet der DGB.

Und weiter: „Bilder wie in Neukölln oder Duisburg sind wohl leider auch in der nächsten Zeit zu erwarten, denn der israelbezogene Antisemitismus ist in vielen Milieus weit verbreitet. Wir rufen auf, ein Zeichen gegen jede Form von Antisemitismus und Israelhass zu setzen.“ Treffpunkt ist am Freitag, 20. Oktober, um 17.30 Uhr vor der Synagoge, Potthofstrasse 16, um dieses gemeinsame Zeichen vor dem Abendgebet zu setzen. Wer möchte, darf Kerzen mitbringen.

