Zeitlose Bürgernähe

Ein Zentrales Bürgeramt als Ort des direkten Austauschs mit einer Stadtverwaltung hält Martin Weiske für eine unverzichtbare Servicequalität.

Dass es über ein Jahr dauern würde, bis das Zentrale Bürgeramt einer Großstadt nach einem Flutereignis wieder einsatzfähig ist, hätte sich vor einem Jahr kaum jemand träumen lassen. Natürlich waren die Schäden immens und wesentliche Technikeinheiten völlig zerstört. Doch diesen exorbitanten zeitlichen Rahmen für die Sanierungsarbeiten und den infrastrukturellen Neuaufbau hätte sich im Juli 2021 kaum jemand vorstellen können.

Die Gleichzeitigkeit der letztlich vielerorts doch sehr ähnlichen Schäden durch die Hochwasserkatastrophe gepaart mit Fachkräftemangel und Lieferkettenproblemen haben das Projekt am Ende erheblich in die Länge gezogen und zu einer echten Geduldsprobe gemacht. Sowohl für die Bürger als auch die Mitarbeiter, die über Monate sich mit Kompromissarbeitsplätzen arrangieren mussten.

Qualität des direkten Miteinanders

Letztlich zeigt dies aber auch, wie wichtig es im Zeitalter der Internet-Gläubigkeit dennoch bleibt, den Bürgern, die ja nicht mehr als Störenfriede, sondern als Kunden betrachtet werden, neben den vielen sinnvollen digitalen Angeboten weiterhin die Möglichkeit zu eröffnen, im direkten Miteinander den Kontakt mit seiner Verwaltung zu pflegen. Diese Chance war zuletzt ja durch Corona ohnehin schon limitiert und wurde durch das flutbedingte Ausweichen auf die Außenstandorte noch einmal erschwert.

Dass die Verwaltung in den nächsten Monaten weitere moderne Flächen in der Volme-Galerie belegt und dort mit ihren Angeboten somit noch näher ans Innenstadtgeschehen heranrückt, unterstreicht das Bemühen, für die Menschen in dieser Stadt als direkter Ansprechpartner verfügbar zu bleiben. Eine zeitlose Service-Qualität, die nicht bloß von den weniger technikgläubigen Bürgern geschätzt wird und die eine Stadtverwaltung sich auch in Zukunft leisten sollte.

