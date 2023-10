Freizeit Zelda und Co.: „Videogames in Concert“ im Theater Hagen

Hagen. Egal ob Pokémon, Tetris oder Super Mario: Das Hagener Theater lädt zu einem besonderen Event ein und möchte damit an einen Erfolg anknüpfen:

Mit diesem Konzert am kommenden Wochenende möchte das Hagener Theater an den großen Erfolg auf dem Springeplatz bei einem Open-Air-Event im letzten Jahr anknüpfen (es kamen rund 2000 Zuschauer) – und parallel eine jüngere Zielgruppe für die Angebote des Hauses gewinnen. Dieses Mal sollen die Besucher mit bekannten Hits aus Videospielen in „phantastische Welten“ entführt werden, kündigt das Theater an.

Melodien, die Kindheitserinnerungen wecken

Alle Stücke werden live gespielt vom Philharmonischen Orchester Hagen (dirigiert von Steffen Müller-Gabriel). Zu hören sein werden beispielsweise Melodien aus beliebten Spielen wie Final Fantasy, Grand Theft Auto, World of Warcraft, League of Legends, Pokémon, Prince of Persia, Tetris oder Super Mario Bros – also allesamt Werke, die bei vielen Kindheitserinnerungen wecken.

Wer Lust hat, vorbeizuschauen, kann auch spontan noch Karten für die Veranstaltung am Samstag, 4. November, ergattern. Los geht es um 19.30 Uhr, Einlass ist 45 Minuten vor der Show. Der Normalpreis für die Karten liegt zwischen 14 und 33,50 Euro je nach Sitzplatzkategorie. Die Tickets sind online über die Seite des Theaters erhältlich.

