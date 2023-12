Polizei in Hagen Zeugen gesucht: Attacke mit Pfefferspray in Hagen-Boele

Boele Nach einer Rangelei unter jungen Männern, bei der Pfefferspray zum Einsatz kam, bittet die Polizei Hagen um Zeugenhinweise.

Die Polizei Hagen bittet nach einer Attacke in Boele um Zeugenhinweise. Am Sonntag ging ein 18-Jähriger mit zwei Bekannten (jeweils 17) gegen 21.15 Uhr über die Schwerter Straße in Richtung Dortmunder Straße. Auf Höhe der Denkmalstraße kamen ihm drei Unbekannte entgegen. Im Vorbeigehen kam es zu einer Rempelei und einem knappen Wortgefecht. Plötzlich sprühte einer der Unbekannten ohne Vorwarnung Pfefferspray in das Gesicht des 18-Jährigen. Als dessen Freunde eingriffen, flohen die drei Tatverdächtigen in Richtung des Boeler Markplatzes.

Beschreibung der Täter

Die Zeugen beschrieben ihre Kontrahenten als nordafrikanisch aussehend. Sie waren alle zwischen 19 und 23 Jahren alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet. Zwei, darunter den Angreifer, waren Bartträger. Dieser trug bei der Tatausführung eine Kapuze. Die Polizei sucht nach Zeugen und nimmt Hinweise unter Telefon 02331 986 2066 entgegen.

Auch lesenswert: Warum es immer schwerer fällt, in Hagen zu verbleiben.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen