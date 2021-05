Polizei in Hagen Zeugen gesucht: Auto in Hagen von Brücke mit Ei beworfen

Hagen-Mitte. Von einer Fußgängerbrücke aus haben vermutlich Kinder ein Auto auf dem Innenstadtring mit Eiern beworfen.

Bislang unbekannte Kinder haben am Himmelfahrtstag in der Innenstadt ein rohes Ei von einer Fußgängerbrücke auf das Dach eines fahrenden Autos geworfen und sind dann unerkannt geflüchtet. Gegen 18 Uhr fuhr ein 70-jähriger Hagener zusammen mit seiner 68-jährigen Ehefrau über den Bergischen Ring in Richtung Staatsanwaltschaft. Als sie unter der dortigen Fußgängerbrücke in Höhe der Elfriedenhöhe hindurchfuhren, hörten sie plötzlich einen lauten Knall auf dem Dach ihres schwarzen Renault. Sie hielten unmittelbar an und konnten erkennen, dass jemand ein rohes Ei darauf geworfen hatte.Da das Schiebefenster zu diesem Zeitpunkt geöffnet war, wurde auch der Innenraum des Autos verschmutzt.

Die 68-Jährige sagte den Polizeibeamten, dass auf der Brücke drei Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren gestanden hätten. Diese flüchteten nach dem Vorfall in Richtung Stadtgarten. Die Betroffene vermutete, dass eines der Kinder das Ei geworfen haben könnte. Eine Suche nach den jungen Verdächtigen verlief erfolglos. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Hinweise: 986 2066.

