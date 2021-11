Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Zeugen gesucht: Autofahrer schlägt in Hagen-Eilpe zu

Eilpe. Wer kann Hinweise zu einer handfesten Rangelei zwischen einem Auto- und einem Radfahrer in Eilpe geben?

Die Hagener Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einer Körperverletzung, zu der es am vergangenen Sonntag in Eilpe gekommen sein soll. Nach bisherigen Ermittlungen war ein Unbekannte gegen 19.15 Uhr auf einen 60-jährigen Fahrradfahrer gestoßen. Bei Streitigkeiten schlug er dem Hagener mit der Faust einmal ins Gesicht. Als der 60-Jährige zu Boden ging, entfernte sich der Mann in Richtung Buntebach- oder Franzstraße.

Wer kann Hinweise zu Pärchen geben?

Er war laut Zeugenaussagen zuvor als Beifahrer in einem silbernen Mercedes Kombi (C-Klasse, älteres Modell) unterwegs. Am Steuer saß eine ebenfalls unbekannte Frau. Der Tatverdächtige wurde als etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und mit schwarzem Bart beschrieben. Die Autofahrerin war ebenfalls etwa 30 Jahre alt, hatte blondes Haar und trug eine Brille. Der 60-Jährige wurde bei der Körperverletzung leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei Hagen bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dem Mercedes oder dem Tatverdächtigen sowie der Fahrerin machen können, sich unter 986 2066 zu melden.

