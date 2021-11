Polizei in Hagen Zeugen gesucht: Einbrecher in Hagener Kleingartenanlage

Wehringhausen. Wer kann Hinweise zu Einbrechern geben, die sich in der Nacht zum Donnerstag in einer Wehringhauser Kleingartenanlage getummelt haben?

Der Vorsitzende eines Kleingartenvereins an der Pelmkestraße in Hagen-Wehringhausen hat am Donnerstag die Polizei alarmieren müssen, weil offenkundig in der vorangegangenen Nacht es zu mehreren Einbrüchen in Lauben gekommen war. Erste Ermittlungen grenzen den Tatzeitraum zwischen 17 und 11.15 Uhr ein.

Die Beamten fanden heraus, dass sich die Täter über ein Tor Zugang zur Anlage verschafft hatten. Hier brachen sie in vier Lauben ein. Bei sieben weiteren versuchten die Unbekannten sich Zutritt zu verschaffen, scheiterten jedoch. Anschließend gelang ihnen die Flucht. Was genau gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der jetzt laufenden Ermittlungen. Hinweise an die Polizei: 986 2066.

+++ Auch lesenswert: Gewaltsame Attacke auf Schüler in Hagener Gymnasium +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen