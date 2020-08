Zeugen gesucht: Wer hat einen BMW in Altenhagen angezündet?

Altenhagen. Mit Hilfe eines Feuerlöschers kann die Polizei verhindern, dass in Altenhagen ein Auto in der Nacht zum Sonntag komplett niederbrennt.

Zu einem Pkw-Brand ist es in der Nacht zum Sonntag in Altenhagen in der Helmholtzstraße gekommen. Gegen 2 Uhr hatten Zeugen Feuer an einem Auto erkannt und die Polizei alarmiert.

Den Beamten gelang es, mit Hilfe eines Feuerlöschers zu verhindern, dass die Flammen des komplett brennenden Hinterrades auf den Rest des 13 Jahre alten BMW übergreifen konnten. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei wurde festgestellt, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden war. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise an die Polizei unter 986 2066.