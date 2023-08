Mit vier Streifenwagen tauchte die Polizei Hagen am Samstag in der Eppenhauser Straße auf, um eine Prügelei zu beenden.

Polizei in Hagen Zeugen gesucht: Wer sah Schlägerei an Hagener Shisha-Bar?

Emst. Nach eine Schlägerei an einer Shisha-Bar bittet die Polizei Hagen noch um Hinweise von Zeugen. Wer hat die Täter und ihre Fahrzeuge gesehen?

Zu einer handfesten Prügelei ist es am Samstagnachmittag in Hagen vor einer Shisha-Gastronomie in der Eppenhauser Straße gekommen. Gegen 18.40 Uhr trafen Polizisten an der „Orient Lounge“ auf einen verletzten Hagener. Zeugen berichteten, dass sich der 36-Jährige im Außenbereich der Gaststätte aufgehalten habe, als mehrere Personen auf ihn zukamen und ihn mit einem Brettspiel verletzten. Anschließend entfernte sich die Personengruppe mit Fahrzeugen.

Keine Infos zu den Tätern

Der verletzte Hagener lehnte eine Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung ab. Er konnte keine weiteren Angaben bezüglich der Auseinandersetzung machen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Darüber hinaus wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt, da bei der Auseinandersetzung Einrichtungsgegenstände im Außenbereich der Gaststätte beschädigt wurden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollten bei der Polizei unter Telefon 02331/986 2066 melden.

