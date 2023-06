Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Zeugen gesucht: Wieso kommt es zur Schlägerei in Hagen?

Altenhagen. Eine Schlägerei in Hagen gibt der Polizei noch Rätsel auf. Wer kann Hinweise zu den Hintergründen geben?

Die Polizei Hagen bittet um Zeugenhinweise zu einer Schlägerei am Wochenende in Altenhagen. Gleich mehrere Streifenwagen rückten am Freitagabend gegen 21.45 Uhr zum Märkischen Ring unweit der Altenhagen Brücke aus. Dort wurden durch Zeugen mehrere Personen gemeldet, die aufeinander einschlugen.

Vor Ort trafen die Polizisten auf eine Vielzahl von unbeteiligten Menschen und auf die Opfer, zwei leicht verletzte 20-jährige Männer. Diese verhielten sich den Beamten gegenüber aggressiv und waren nicht zu beruhigen. Beiden Personen war bereits eine halbe Stunde zuvor ein polizeilicher Platzverweis ausgesprochen worden. Sie wurden daher in Gewahrsam genommen.

Mehrere Täter im Visier

Die Beamten konnten ermitteln, dass mehrere Personen aus bislang unbekanntem Hintergrund auf die 20-Jährigen einschlugen. Fünf von ihnen flüchteten anschließend mit einem dunklen BMW und zwei weitere zu Fuß. Einen 28-jährigen Tatverdächtigen konnten die Polizisten im Rahmen einer Fahndung stellen und dessen Personalien aufnehmen. Die Kripo sucht jetzt nach weiteren Zeugen. Wer hat das Geschehen beobachtet und kann Hinweise zu den Schlägern oder dem Kennzeichen des BMW geben? Hinweise per Telefon an 02331 9862066.

