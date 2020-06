Zeugen nach Wohnungseinbruch in Hagen gesucht

Einbrecher sind in eine Wohnung in Boele eingebrochen.

Boele. Einbrecher sind durch einen Wintergarten in eine Wohnung in Hagen gelangt. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Einbruch.

Am Sonntag, 28. Juni, ist es zu einem Einbruch in der Straße „Auf dem Graskamp“ gekommen. Ein 40-Jähriger hatte gegen 14:45 Uhr die Polizei verständigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Durch Wintergarten in Wohnung gelangt

Unbekannte waren vermutlich in der Zeit zwischen Montag, 22. Juni, gegen 15:30 Uhr, und Sonntag über ein Fenster im Wintergarten in die Wohnung gelangt und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Der Hagener gab an, dass die Täter Bargeld in einer niedrigen vierstelligen Höhe entwendet haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise durch Zeugen.

Hinweise werden unter 02331/9862066 entgegengenommen.