Zirkuscamp in Hagen: Trainings laufen wieder auf Hochtouren

Phil Klemrath und Erik Wehrmann trainieren am Schwungtrapez für die Vorstellungen von Quamboni in Hagen.

Hagen-Mitte. Der Kinder- und Jugendzirkus Quamboni ist wieder in das alljährliche Camp gestartet und die Artisten trainieren für die neue Show.

Beschäftigt laufen die Kinder und Jugendlichen des Jugendzirkus Quamboni von einem Training zum anderen, einige basteln in ihrer freien Zeit Armbänder, aus dem Trainingsraum klingt Musik und auch in dem großen Zirkuszelt ist das Training bereits in vollem Gange. Dort üben Phil Kemrath (11) und Erik Wehrmann (12) in luftiger Höhe ihre Tricks am Schwungtrapez.

Heute, bei einem der ersten Trainings des Camps, liegt der Fokus auf der Synchronität der beiden: Schwung holen und wieder abbremsen. Später wollen sie noch Abfaller üben, sich also in genau dem richtigen Moment von dem Trapez fallen zu lassen und wieder festzuhalten.

Kleine Zirkuswelt bei Elbers

Auf dem Gelände der Elbershallen ist in nur wenigen Tagen eine kleine Zirkuswelt entstanden. Verteilt um das blau-rote Zelt sind kleine, gelbe Bauwagen aufgebaut. Für die zweieinhalb Wochen des Camps wohnen Phil Kemrath und Erik Wehrmann – genau wie die anderen Kinder und Jugendlichen – gemeinsam in einem der vielen Zirkuswagen.

Auch Lea Menschel und Moritz Vandenesch sind begeisterte Quamboni-Teilnehmer. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Programm mit wichtiger Botschaft

Bereitwillig erzählen sie über das Leben im Camp und über ihre Proben: „Schwungtrapez macht mir am meisten Spaß“, erklärt Phil. Da kann Erik ihm nur zustimmen: „Auch Schwungtrapez“, sagt er überzeugt. Außerdem trainiert er auch auf dem Einrad, mit Devilstick und Jonglage – denn jeder Teilnehmer wird gleich mehrmals in der Manege auftreten. Beide sind bereits das zweite Jahr bei dem Zirkusprojekt dabei und freuen sich schon auf die Vorführungen dieses Jahr.

Zirkusdirektor Rolf Neuendorf leitet den evangelischen Kinder- und Jugendzirkus im fünften Jahr. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Mit ihren Vorführungen möchten die Kinder und Jugendlichen nicht nur ihr artistisches Können unter Beweis stellen, sondern auch eine Geschichte erzählen – und eine wichtige Botschaft vermitteln. In der Show „EMOSYION“ werden die Emotionen eines Mädchens thematisiert.

Rolf Neuendorf, der den evangelischen Kinder- und Jugendzirkus im fünften Jahr leitet, verrät: „Ein Charakter sperrt seine Gefühle in eine Kiste.“ Die Emotionen werden in den Aufführungen also lebendig dargestellt und sinnbildlich eingesperrt. Damit soll das gesellschaftlich aktuelle Thema der angestiegenen Zahlen an psychischen Erkrankungen, gerade im Zusammenhang mit Corona, artistisch thematisiert werden.

Ehrenamtliche betreuen Artisten

Auch dieses Jahr nehmen wieder mehr als 30 Mädchen und Jungen an den intensiven Trainings- und Vorstellungswochen teil. Dabei hat das Jugendprojekt auch einen inklusiven und integrativen Anspruch – bedeutet: natürlich proben hier Kinder mit verschiedenen Hintergründen oder unterschiedlichen Einschränkungen.

Geprobt und trainiert wird jeden Tag gemeinsam, aber auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Betreut werden die jungen Nachwuchsartisten wieder von fast 20 ehrenamtlichen „Teamern“. Viele von ihnen waren früher selbst einmal Teilnehmer, haben selbst hier geübt, selbst in der Manege gestanden. In der Manege, in der in einigen Tagen auch Phil Kemrath und Erik Wehrmann gemeinsam mit den anderen Teilnehmern zum ersten Mal mit ihrer neuen Show vor Publikum auftreten.

Weitere Infos:

Die Vorstellungen finden am 28. Juli (18 Uhr), 29. Juli (17 Uhr), 30. Juli (16 Uhr), 31. Juli (16 Uhr), 3. August (16 Uhr) und am 4. August (19 Uhr) in dem Zirkuszelt in der Dödterstraße 12 statt.

Tickets kosten für Erwachsene zehn Euro und für Kinder fünf Euro. Sie können über tickets@ev-jugend-hagen.de, über die Touristinformation in der Mittelstr. 12 und von 16 bis 18 Uhr auch über die Camp-Hotline 02331/401288 vorbestellt werden.

In dem Zirkusgottesdienst am Sonntag, 23. Juli um 11.15 Uhr, gibt es bereits einen kostenlosen Vorgeschmack auf das Programm.

