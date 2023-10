Zoll deckt in Hagen Verstöße gegen Mindestlohn auf

Hagen. Mit einer großangelegten Kontrollaktion hat der Zoll auch in Hagen den Kampf gegen die Schwarzarbeit fortgesetzt.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) ist zu Wochenbeginn im gesamten Bundesgebiet im Rahmen einer Schwerpunktprüfung verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse in der Kurier-, Express- und Paketbranche vorgegangen. Im Fokus standen dabei unter anderem auch in Hagen nach Angaben der Behörde alle Tätigkeiten der Branche, wie das Sammeln, Transportieren und Umschlagen sowie die Zustellung von (Paket-)Sendungen aller Art.

Beim Hauptzollamt Dortmund waren verteilt auf seine Standorte Gelsenkirchen, Hagen, Siegen und Dortmund insgesamt 102 Beschäftigte der FKS unterwegs und prüften insbesondere die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns von zwölf Euro pro Stunde, die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen sowie die illegale Beschäftigung von Ausländern.

Verstöße gegen Mindestlohn

Die Zöllnerinnen und Zöllner befragten insgesamt 319 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen, darunter 97 Frauen und Männer in Hagen. Bei den Befragungen und Prüfungen ergab sich bislang in 26 Fällen der Verdacht auf Verstoß gegen die Zahlung des Mindestlohns, davon allein 19-mal in Hagen. Genauso hoch waren in der Stadt auch die Verdachtsfälle von Beitragsvorenthaltung, also keine Anmeldung oder Beitragszahlung an die Sozialversicherungen. Hinzu kamen an der Volme vier Fälle, in denen offenkundig Ausländer ohne Arbeitserlaubnis beschäftigt wurden.

Zum Hintergrund: Mit der Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung trägt der Zoll durch umfangreiche Prüf- und Ermittlungsverfahren zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen.

