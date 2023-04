Zoll kontrolliert Arbeiter auf zwei Großbaustellen in Hagen

Der Zoll kontrolliert die Baustelle des neuen Penny-Marktes, über dem ein Kindergarten entstehen soll, an der Eppenhauser Straße in Hagen.

Hagen. Die Arbeiter auf zwei großen Baustellen in Hagen erhielten Besuch vom Zoll. Die Zöllner kontrollierten u.a., ob Schwarzarbeit vorlag.

Der Zoll nahm in dieser Woche in einer bundesweiten Aktion die Baubranche ins Visier und überprüfte auch in Hagen zwei Örtlichkeiten. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit war mit mehreren Beamten auf den Baustellen der neuen Grundschule Terra 1 in Wehringhausen sowie des neuen Penny-Marktes samt Kindergarten an der Eppenhauser Straße zugegen, um die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften zu überprüfen. Es seien mehrere Verfahren eingeleitet worden, teilte ein Sprecher des Hauptzollamts Dortmund auf Anfrage mit.

Ziel der Überprüfungen war die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten und des Mindestlohns sowie die Aufdeckung illegaler Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und sogenannten Leistungsbetrug. Insgesamt waren im Bereich des Hauptzollamts Dortmund, zu dessen Gebiet auch die Stadt Hagen gehört, 136 Zöllner im Einsatz. Sie prüften außer in Hagen weitere große Baustellen in Dortmund, Gevelsberg, Bochum und Herne.

Ausländer illegal beschäftigt

Bei acht Arbeitgebern wurden die Geschäftsunterlagen geprüft und 367 auf den Baustellen angetroffene Personen befragt. In insgesamt 53 Fällen stellten die Zollbeamten Unregelmäßigkeiten fest. Darauf leiteten sie Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. „In einzelnen Fällen sind weitere Ermittlungen notwendig,“ berichtet Jörg Helmig, Leiter des Hauptzollamts Dortmund. „Klassische Vergehen kamen auch hier wieder vor: Verstöße gegen die Meldepflicht durch die Arbeitgeber und die illegale Beschäftigung von Ausländern.“

An die durchgeführten Prüfungen schließen sich umfangreiche Nachermittlungen an, indem die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen werden und weitere Geschäftsunterlagen geprüft werden. Hierbei stehen die Zoll-Ermittler in engem Informationsaustausch mit anderen Behörden und der Rentenversicherung.

Regelmäßige Schwerpunktprüfungen

Der Zoll legt bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit besonderes Augenmerk auf das Baugewerbe. Immer wieder werden hier Verstöße in den unterschiedlichsten Manipulationsformen festgestellt.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit führt ganzjährig und regelmäßig Schwerpunktprüfungen in verschiedenen Branchen sowohl bundesweit als auch regional mit einem erhöhten Personaleinsatz durch, um den präventiven Charakter einer hohen Anzahl an Prüfungen zu erhalten. Dies ist laut Zoll ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung.

