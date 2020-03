Zoll kontrolliert zwölf Shisha-Bars: zahlreiche Verstöße

Hagen/Siegen. In Hagen, Siegen, dem Märkischen Kreis und dem Ennepe-Ruhr-Kreis haben Zoll-Beamte unversteuerten Wasserpfeifentabak entdeckt.

Knapp 47 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak haben Zollbeamte bei Kontrollen von zwölf Shisha-Bars in Hagen, im Märkischen Kreis, im Ennepe-Ruhr-Kreis und in Siegen entdeckt. Den größten Einzelfund von über 20 Kilogramm machte der Zoll am Dienstag in einem Lokal in Siegen, wie das Hauptzollamt am Donnerstagmorgen mitteilte. Im Ennepe-Ruhr-Kreis wurden Lokale in Gevelsberg, Schwelm und Hattingen kontrolliert, im Märkischen Kreis in Menden, Hemer und Iserlohn.

Insgesamt seien drei Straf- und neun Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. (red/dpa)