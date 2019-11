Zahl der Kinder in Hagen wächst weiter: Zu wenig Kita-Plätze

Hagen. Die Versorgungslücke im Kindergartenbereich steigt: Trotz des Neu- und Ausbaus mehrerer Einrichtungen fehlt es in Hagen an Kita-Plätzen.

Die Platzsituation in den Hagener Kindergärten bleibt angespannt. Obwohl die Stadt Hagen in den vergangenen Jahren mehrere neue Kindergärten gebaut, bestehende Einrichtungen ausgebaut, Großtagespflegestellen gegründet und die Zahl der Tagesmütter erhöht hat, wird sie die selbst gesteckten Ziele in den kommenden Jahren nicht erreichen. Grund: Die Zahl der unter sechsjährigen Kinder steigt durch Geburten und Zuwanderung so rasant, wie die Stadt gar nicht reagieren kann. „Die Versorgung mit Kindergartenplätzen ist und bleibt eine Herausforderung“, fasst Dirk Hannusch, Abteilungsleiter im Fachbereich Jugend und Soziales, die Situation zusammen.

Derzeit werden in den 103 Hagener Kindergärten 6608 Kinder betreut, 1308 von ihnen sind jünger als drei Jahre (U3), 5300 zwischen drei und sechs Jahre alt (Ü3). Außerdem werden rund 350 Kinder von Tagesmüttern erzogen. Allerdings leben in Hagen derzeit rund 11.500 Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren, und wenn alle Eltern auf einer Unterbringung beständen (seit 2013 besteht ein Rechtsanspruch für Kinder ab einem Jahr), würde das bestehende System kollabieren. „Bislang haben wir stets fast alle Kinder unterbringen können“, ist Hannusch erleichtert, dass viele Eltern ihren Nachwuchs zumindest in dessen ersten drei Lebensjahren lieber zu Hause behalten.

Hohe Geburtenrate

Die Geburtenrate sei unverändert hoch, teilte die Stadtverwaltung mit. Aus Zuwander- bzw. Flüchtlingsfamilien steigt die Zahl der unter Sechsjährigen monatlich um 54 Kinder; 73 Prozent von ihnen werden inzwischen in Hagen geboren. Im Fachbereich Jugend und Soziales geht man davon aus, dass die Zahl der potenziellen Kindergartenkinder bis 2022 um 1500 gegenüber dem heutigen Wert steigen wird. Für die Kindergartenbedarfsplanung bedeutet das: Es muss weiter gebaut werden.

Doch aufgrund der mit dem Baurecht verbundenen Restriktionen (u.a. Brandschutz, Genehmigungsverfahren, personelle Unterbesetzung im Bauamt, ausgelastete Baufirmen) geht der Ausbau nicht so zügig voran wie dies erforderlich wäre. Zwar wurde die Tagesstätte in der umgebauten Lutherkirche mit 95 Plätzen mittlerweile eröffnet, und noch im Dezember folgen die neuen Kitas in der Dahmsheide/Altenhagen (125 Kinder) und in der Elseyer Straße/Hohenlimburg (47 Plätze), doch bis zum Sommer kann keine weitere Einrichtung fertig gestellt werden.

Betreuungsquote sinkt

Erst ab dem Kindergartenjahr 2020/21 sind weitere Neueröffnungen vorgesehen, und zwar im Jungfernbruch und auf dem Markanaplatz (beide Haspe), im Block I und in der Paschestraße (beide Wehringhausen), in der Eppenhauser und der Gerhart-Hauptmann-Straße (Emst), in der Fleyer Straße sowie in Eilpe. Zudem werden mehrere bestehende Kindergärten ausgebaut, um mehr Platz zu schaffen. „Wir sind dankbar für jeden Bauplatz, den wir finden“, sagt Hannusch.

Angesichts der frappierenden Geburtenzahlen ist es nicht verwunderlich, dass die Betreuungsquote trotz der Neueröffnungen sinkt. Von der per Ratsbeschluss im Jahr 2012 festgelegten Versorgungsquote von 38 Prozent im U3-Bereich ist die Stadt weit entfernt, sie liegt derzeit bei 32,4 Prozent. Das sind 300 Plätze zu wenig.

Infobox Neue Plätze seit 2014 Während es 2014 insgesamt 5901 Betreuungsplätze in Hagen gab, sind es in diesem Jahr schon rund 7000. Neben neuen Kindergärten wurden zehn Großtagespflegestellen, in denen zwei oder drei Tagesmütter bis zu neun Kinder betreuen, eingerichtet. Zudem gibt es mehr einzeln tätige Tagesmütter mit bis zu fünf Kindern.

Und auch diesen Wert hat die Stadt nur erreicht, weil sie die Kindertagespflege, also die Zusammenarbeit mit Tagesmüttern, massiv ausgebaut hat. In der Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen ist die Versorgungsquote dagegen stadtweit um 1,8 Prozent gesunken und liegt nur noch bei 94,7 Prozent. Alle Neu- und Ausbauprojekte seien deshalb zügig umzusetzen, schlägt der Fachbereich Jugend und Soziales in einer neuen Vorlage an die Politik Alarm: „Eine weitere zeitliche Verzögerung ist nicht akzeptabel.“