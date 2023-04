Züge zwischen Hagen und Hohenlimburg fallen zwei Wochen aus

Vom 6. Mai (21 Uhr) bis 20. Mai (21 Uhr) fallen die Züge der Linie RE 16 sowie die der RB 91 zwischen Hagen Hbf und Hohenlimburg aus. Grund sind Bauarbeiten an einer Brücke im Hagener Norden. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Hagen. Die Bahn saniert im Mai eine Brücke auf der Strecke zwischen Hagen Hauptbahnhof und Hohenlimburg. Das hat Folgen für den Zugverkehr:

Im Mai fallen zwei Wochen lang die Züge zwischen Hagen Hauptbahnhof und Hohenlimburg aus. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an einer Eisenbahnbrücke auf Höhe der Bonsmannstraße, die über die Ruhr-Sieg-Strecke verläuft.

Züge fallen aus

Während der Bauarbeiten von Samstag, 6. Mai (21 Uhr) bis Samstag, 20. Mai (21 Uhr) fallen deshalb die Züge der Linie RE 16 sowie die der RB 91 zwischen Hagen Hbf und Hohenlimburg aus. Als Ersatz verkehren Busse. Auf der Strecke der RE 34 fallen laut Bahn die Züge zwischen Dortmund Hbf und Letmathe aus. Hier fahren ersatzweise Schnellbusse, die nur in Witten halten.

Folgen für Fernverkehr

Im Fernverkehr starten und enden die Züge der IC-Linien Münster/Dortmund—Siegen—Frankfurt abweichend in Siegen. Der Abschnitt zwischen Münster/Dortmund und Siegen entfällt. Als Ersatz fahren zusätzliche Züge der Linie RE 34 zwischen Siegen Hbf und Iserlohn-Letmathe. Das Zugpaar IC 2321/IC 2322 von und nach Norddeich Mole endet und startet in Hamm. Der Abschnitt zwischen Hamm und Frankfurt entfällt.

Über die Fahrplanänderungen informiert die Bahn in den Online-Auskunftssystemen und über Aushänge an den Bahnsteigen.

Sanierung der Brücke

Im Zuge der Sanierungsarbeiten werden die Rollenlager der Eisenbahnbrücke ausgetauscht und am Unterbau Betonarbeiten ausgeführt. Rund 700.000 Euro investiere man in die Sanierung, so die Bahn. Um die Streckensperrung auszunutzen, werden im Zeitraum der Bauarbeiten außerdem Schienen zwischen Hagen-Hengstey und Hagen-Kabel erneuert.

Infos sind auch unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw abrufbar. Baulärm sei leider nicht zu vermeiden, kündigt die Bahn an und bittet Anwohner um Verständnis.

