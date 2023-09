Zug nach Hagen überfüllt, Fahrgäste müssen aussteigen

Hagen. Verspätete Züge ist Gudrun von Kannen aus Hagen gewohnt. Dass aber Leute wegen Überfüllung aussteigen müssen, hat sie denn noch nicht erlebt.

Eine Fahrt mit der Bahn könnte so schön und angenehm sein. Man liest, döst, unterhält sich oder guckt sich die vorbeiziehende Landschaft an. Kein Stress!

Leider sieht die Wirklichkeit anders aus, davon können viele Bahnreisende inzwischen ein Lied singen. So auch Gudrun von Kannen (83), eine 83-jährige Dame aus Hagen. Sie fährt regelmäßig mit dem Zug, und könnte so manche Geschichte erzählen von verspäteten oder ausgefallenen Zügen.

Aber was sie am 2. September erlebt hat, sei denn doch neu für sie gewesen. Sie habe am Hagener Hauptbahnhof auf den RE4 nach Düsseldorf bzw. Neuss gewartet, berichtet sie, als um 8.32 Uhr die Durchsage erfolgt sei, diese Verbindung falle heute aus.

Nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen

Als erfahrene Bahnreisende, die schon einiges gewohnt ist, ließ sie sich von solch einer Nachricht nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Sie wartete einfach auf den RE13, der ebenfalls in die Landeshauptstadt fährt und um 9.02 Uhr in Hagen eintreffen sollte. Was er dann auch tat.

Allerdings war der Zug total überfüllt, berichtet die Hagenerin, die Fahrgäste hätten dichtgedrängt überall in den Gängen gestanden. Auch auf der Rückfahrt sei der Zug wieder total überfüllt gewesen. „Ich bin über 80 Jahre und war froh, dass mir eine junge Frau einen Klappsitz anbot.“

Wie die Hühner auf der Stange

Die Fahrgäste hätten sehr eng beieinander gesessen, wie die Hühner auf der Stange. In Düsseldorf dann die Durchsage, dass das zulässige Gesamtgewicht des Zuges überschritten sei und einige Fahrgäste doch bitte aussteigen und einen späteren Zug nehmen sollten. Einer Aufforderung, der einige Fahrgäste wohl Folge geleistet haben müssen, was Frau von Kannen allerdings, eingekeilt auf ihrem Klappsitz, nicht sehen konnte. Aber irgendwann habe sich der Zug wieder in Bewegung gesetzt.

Als Fazit bleibe ihr nur eines zu sagen, so Gudrun von Kannen: „Tolle Zustände bei der Bahn.“

