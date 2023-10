Bundespolizei und Polizei haben am Samstag einen Freigänger einer Justizvollzugsanstalt gestellt, der sich unerlaubt von seinem Arbeitsplatz in der Nähe des Hagener Hauptbahnhofs entfernt hatte

Einsatz Zugriff: Freigänger will in Hagen vom Arbeitsplatz flüchten

Hagen. Zugriff am hellichten Nachmittag in Hagen. Ein Freigänger einer Justizvollzugsanstalt wollte flüchten. Die Bundespolizei reagierte sofort.

Bundespolizei und Polizei haben am Samstag einen Freigänger einer Justizvollzugsanstalt gestellt, der sich unerlaubt von seinem Arbeitsplatz in der Nähe des Hagener Hauptbahnhofs entfernt hatte. Am Nachmittag war das Bundespolizeirevier Hagen durch die Justizvollzugsanstalt Bielefeld über einen entwichenen Strafgefangenen in Kenntnis gesetzt worden. Der 28-Jährige, der sich wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls im offenen Vollzug befindet, soll in einer Baufirma, angrenzend an den Hauptbahnhof Hagen, beschäftigt sein.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen Mitarbeiter. Dieser soll wahrgenommen haben, dass der Mann alkoholisiert gewesen sei und 15 Minuten zuvor zu Fuß in Richtung Altenhagen verschwand. Für eine Fahndung wurde den Bundespolizisten ein Lichtbild des Flüchtigen übersandt. Die Nahbereichsfahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Bei einer Bestreifung des Hauptbahnhofs Hagen, entdeckten die Beamten kurze Zeit später den Entwichenen, am Haupteingang. Der junge Mann rannte beim Erblicken der Polizisten unvermittelt los. Die fußläufige Verfolgung des Straftäters endete zunächst auf Höhe der Königsstraße in Hagen. Dort traf die Polizei Hagen zur Fahndungsunterstützung ein. Nach circa zehn Minuten griffen die Einsatzkräfte den Straftäter auf einem Hinterhof, versteckt unter einem Lkw, auf und nahmen ihn fest.

